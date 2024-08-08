استقبلت تونس برونزية محمد خليل الجندوبي في وزن 58 كيلوغرامًا للرجال ضمن منافسات التايكواندو في أولمبياد باريس بفرحة، رغم أنه نال فضية في الفئة نفسها في طوكيو قبل ثلاث سنوات.

وقال مسؤولون واللاعب ذاته إن مجرد زيادة حصيلة البلاد من الميداليات الأولمبية "شرف" في ظل ارتفاع مستوى المنافسين.

وخاض الجندوبي أربعة نزالات أمس الأربعا،ء إذ فاز في دور الـ16 على الصربي ليف كورنييف، وفي دور الثمانية على الأسترالي بايلي لويس.

ولكن في الدور قبل النهائي، إذ كان يبحث عن خوض المباراة الحاسمة للنسخة الثانية تواليًا سقط أمام الكوري الجنوبي تايجون بارك، وهو منافس هزمه الجندوبي سابقًا في 2023.

وحقق الجندوبي البرونزية بفوزه على الإسباني أدريان فيسينتي، وقال عقب النزال إنه يشعر بالرضا لزيادة حصيلة بلاده من الميداليات الأولمبية، وعبر عن أمله في اقتناص الذهبية في الاستحقاقات المقبلة.

وقال الجندوبي لوكالة "رويترز": "الحمد لله سعيد جدًّا.. الكوري الجنوبي تايجون بارك الذي خسرت أمامه كنت فزت عليه في 2023"

وأضاف: "الناس كلها بتدرس نقطة ضعفك وتشتغل عليها، أنا راضٍ بما أعطاه لي ربي، سعيد بالفوز بميدالية أولمبية، الحمد لله خدت ميدالية برونزية وصعدت للبوديوم (منصة التتويج) ومشرفين تونس ومفرحين عائلاتنا وأصحابنا، الحمد لله رفعنا راية البلاد".

وعن الاختلاف في المنافسة هذه المرة مقارنة بألعاب طوكيو قال الجندوبي "تحقيق ميدالية أولمبية أمر صعب، وكذلك البقاء في أعلى المستويات مدة طويلة، المنافسة قوية والناس كلها بتتمرن وتتحضر، وإن شاء الله في لوس أنغليس 2028 تتعلق الآمال".

من جهته قال محرز بوصيان رئيس اللجنة الأولمبية التونسية: "صعود الجندوبي على منصة التتويج هو تشريف لتونس، وتعزيز لرصيد المشاركة التونسية بميدالية جديدة بعد الفضية التي توج بها المبارز فارس فرجاني، وهو مبعث سرور واعتزاز لكل التونسيين والأسرة الرياضية والأولمبية التونسية".

وأضاف: "بقدر اعتزازي بما حققه الجندوبي، فإني أعتقد أنه قادر على الظفر بالفضة والذهب".