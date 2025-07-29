سيسجن أم سيفرج عنه؟.. سر "ضبط وإحضار" رمضان صبحي

كشف مصدر مقرب من رمضان صبحي، نجم نادي بيراميدز، آخر التطورات الخاصة بأزمة القبض عليه، صباح اليوم الثلاثاء، خلال عودته مع معسكر فريقه المقام في تركيا.

وألقت الأجهزة الأمنية في مطار القاهرة الدولي القبض على نجم بيراميدز، أثناء قدومه من تركيا، لتنفيذ حكم قضائي في قضية تزوير بالجيزة.

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بيراميدز كان يقيم معسكرًا في تركيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد (2025-2026) الذي ينطلق يوم الـ8 من أغسطس المقبل.

وفي مايو الماضي، أصدر نادي بيراميدز بيانًا حول القضية المتداولة بشأن اتهام أحد الأشخاص لرمضان صبحي لاعب الفريق، بانتحال شخصيته لأداء الامتحان مكانه.

ووفقًا للبيان الصادر وقتها، نفى أشرف عبد العزيز، محامي اللاعب، بشكل قاطع أي صلة لرمضان صبحي بالشخص المذكور أو بالواقعة محل التحقيق، مضيفًا: "لم يتم إخطارنا بأي استدعاء رسمي من أي جهة تحقيق أو جهة أمنية، ولم يتم توجيه أي اتهام للاعب حتى تاريخه".

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ولكن المصدر قال في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز"، إن اللاعب ليس متهمًا بأي شيء أو تم حجزه كما تردد.

وأضاف: "النيابة استدعت رمضان صبحي أكثر من مرة لمعرفة موقفه من التهمة المنسوبة إليه بالتزوير، ولكن العنوان المذكور في المراسلات من قبل النيابة رحل عنه اللاعب منذ أكثر من 5 سنوات، بالتالي لم يستدل عليه في الاستدعاء".

وتابع المصدر: "بالتالي صدر قرار ضبط وإحضار للاعب وترقب وصول، وفور وصوله إلى مطار القاهرة الدولي بعد معسكره مع بيراميدز تم التحفظ عليه".

وشدد المصدر: "اللاعب في طريقه الآن إلى النيابة العامة، وبعدها سيتم الإفراج عنه فورًا ويعود إلى منزله بشكل طبيعي".

يذكر أن رمضان صبحي لم يشارك مع فريقه في المباراة الودية ضد قاسم باشا خلال معسكر الإعداد في تركيا، والتي فاز بها السماوي بهدف دون رد.

وأوضح مصطفى المنيري، طبيب بيراميدز، أن رمضان شعر بشد خفيف في العضلة الضامة خلال التدريب الذي سبق المباراة بإسطنبول، وفضل الجهاز الفني منحه راحة من اللقاء الودي.