بعد فوز النصر والاتحاد.. الأندية المتأهلة إلى دور الـ16 في كأس الملك

حسم فريقا النصر والاتحاد تأهلهما لدور الـ16 في بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، بعد فوزهما على جدة والوحدة، على الترتيب.

وانتصر النصر على جدة، اليوم الثلاثاء، بنتيجة "4-0"، حيث سجل الأهداف كل من: أنجيلو، وويسلي غاسوفا، وجواو فيليكس، وسيماكـان في الدقائق 8 و61 و71، و89.

فيما تأهل الاتحاد بعد فوزه الثمين على منافسه الوحدة بهدف دون رد، سجل صالح الشهري من ركلة جزاء في الدقيقة التاسعة.

وفي مباراة أخرى، سجل عمر السومة هدفاً في كل شوط ليقود الحزم للفوز 2-1 على نيوم ليتقدم إلى دور الـ16 في كأس الملك.

ومنح المهاجم السوري السومة التقدم للحزم بعدما سدد من مدى قريب بعد تمريرة عرضية بعد مرور 5 دقائق من اللعب.

لكن ألكسندر لاكازيت تعادل لنيوم بعد تمريرة عرضية من لوتشيانو رودريغيز في منتصف الشوط الأول.

إلا أن السومة سجل هدف الفوز بعدما استقبل تمريرة عرضية من أحمد الشمراني وحولها بصدره في الشباك بالدقيقة 62.

وتفوق الزلفي، المنافس في دوري الدرجة الثانية، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 على الفيحاء بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وسجل النجمة هدفاً في الوقت بدل الضائع للمباراة ليفوز 2-1 على ضمك، ويواصل مشواره في البطولة.

وافتتح لازارو فينيسيوس أهداف النجمة في الدقيقة 58 بعدما تابع كرة مرتدة بعد ركلة ركنية.

كان الأهلي حسم أول مقعد في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم بعد تفوقه على نظيره العربي بخماسية نظيفة في افتتاح مواجهات دور الـ32.

كما فجّر الباطن مفاجأة من العيار الثقيل بإقصاء الاتفاق من دور الـ32 بعد الفوز عليه بنتيجة 4-2 بركلات الترجيح بعد التعادل بهدفين لكل فريق في الوقت الأصلي للمباراة.

كما تأهل أيضًا الأخدود تأهله بعد تفوقه على نظيره الرائد بهدف نظيف، فيما حجز التعاون مقعده بثمن النهائي بعد اكتساح مضيفه الفيصلي برباعية نظيفة.

بينما حسم نادي الخلود أيضًا تأهله بعد تفوقه على البكيرية بهدفين لهدف، ثم لحق به الخليج على نفس الدور بعد الفوز على الطائي بخماسية نظيفة.

بالإضافة إلى الهلال الذي حسم معقده في دور الستة عشر بعد الفوز بهدف نظيف على حساب العدالة، كما انضم لهم أيضًا نادي الشباب بعد انتصاره على حساب أبها بنتيجة 4-2 بفضل ركلات الترجيح.

وستختتم منافسات دور الـ 32 من كأس خادم الحرمين الشريفين، غداً الأربعاء، بإقامة 3 مباريات تجمع الجبيل مع الرياض، الجبلين مع الفتح، فيما يحل القادسية ضيفًا على العروبة.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الستة عشر من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لهذا الموسم يوم الخميس الموافق 25 سبتمبر الجاري.

المتأهلون لدور الـ16 ببطولة كأس خاد الحرمين الشريفين:

الأهلي

الباطن

الأخدود

التعاون

الخلود

الخليج

الشباب

الهلال

النجمة

الزلفي

الحزم

الاتحاد

النصر