أنت خارج الخريطة الجديدة.. وليد الفراج يصدم جمهور الشباب السعودي (فيديو)

أطلق الإعلامي وليد الفراج تعليقاً صادماً لجماهير نادي الشباب السعودي قبل ساعات من افتتاح موسم الفريق في دوري روشن للمحترفين.

ويستقبل نادي الشباب، مساء اليوم الجمعة، منافسه الخليج ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري السعودي.

وقال الفراج عبر برنامجه بقناة "MBC ACTION" إن موضوع إدراج نادي الشباب ضمن الأندية المدعومة من صندوق الاستثمار نوقش بالفعل منذ موسمين، موضحاً أنه دعم جماهير نادي الشباب في هذه النقطة، وتحدث عبر المنصة الإعلامية التي يعمل بها.

وأضاف:" أنت خارج الخريطة الجديدة وهو الأمر الواقع حالياً، وحتى لو تم دعم نادي الشباب لن يستطيع المنافسة على الألقاب".

وتابع:" لن يستطيع الشباب الحصول على مكان الهلال والأهلي والاتحاد والنصر، والخريطة تغيرت مع ظهور أندية القادسية ونيوم، وفي الطريق نادي العلا".

ويقود نادي الشباب، حالياً، المدير الفني الإسباني إيمانويل ألغواسيل، ويضم الفريق بين صفوفه عدة نجوم بارزين، على رأسهم: المغربي عبد الرزاق حمد الله، والبلجيكي يانيك كاراسكو، والسنغالي حبيب ديالو، والبرازيلي كارلوس جونيور، وهارون كمارا، والهولندي، ويسلي هوديت.