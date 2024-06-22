خطأ غريب.. مدافع تركيا يشعل النيران الصديقة في يورو 2024 (فيديو)
ارتكب ساميت أكايدين، مدافع منتخب تركيا، خطأ غريبا أهدى به المنتخب البرتغالي الهدف الثاني في اللقاء المقام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".
ومرر أكايدين الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتسكن الكرة الشباك بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة.
وتقدم منتخب البرتغال بهدف سجله برناردو سيلفا في الدقيقة 21 من عمر اللقاء من تسديدة قوية.
وزاد هدف أكايدين الأهداف العكسية في يورو 2024 والتي أصبحت ظاهرة لافتة للأنظار في البطولة القارية.
وسجل أنتونيو روديغر مدافع منتخب ألمانيا في مرماه بالخطأ خلال لقاء اسكتلندا بافتتاح النسخة الحالية لليورو، كما سجل روبن هرناك لاعب التشيك بالخطأ في مرماه خلال لقاء البرتغال بالجولة الأولى للمجموعة السادسة.
وسجل أيضًا ماكسيميليان ووبر لاعب منتخب النمسا في شباكه بالخطأ ليهدي منتخب فرنسا الفوز في لقاء المنتخبين بنتيجة 1-0 بالجولة الأولى للمجموعة الرابعة.
وأحرز كلاوس غجاسولا لاعب ألبانيا في مرماه بالخطأ لصالح كرواتيا في لقاء المنتخبين بالجولة الثانية للمجموعة الثانية كما سجل ريكاردو كالافيوري لاعب إيطاليا في مرماه بالخطأ خلال لقاء إسبانيا.