خطأ غريب.. مدافع تركيا يشعل النيران الصديقة في يورو 2024 (فيديو)

ارتكب ساميت أكايدين، مدافع منتخب تركيا، خطأ غريبا أهدى به المنتخب البرتغالي الهدف الثاني في اللقاء المقام اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثانية للمجموعة السادسة ببطولة كأس أوروبا "يورو 2024".

ومرر أكايدين الكرة إلى حارس مرماه المتقدم لتسكن الكرة الشباك بالهدف الثاني في الدقيقة 28 من عمر المباراة.