يجب ألّا يدير أي مباراة لريال مدريد.. إعلامي إسباني يهاجم خيل مانزانو

هاجم الصحفي الإسباني الشهير توماس رونسيرو، المعروف بتعصبه لريال مدريد، الحكم خيسوس خيل مانزانو، الذي أدار مباراة الفريق الملكي ضد ريال سوسيداد، ضمن منافسات الليغا.

وفاز ريال مدريد 2-1 على سوسيداد، في المواجهة التي جمعت بينهما، مساء السبت، لكن الحكم طرد مدافع الفريق الإسباني دين هويسن في الدقيقة 32 بعد ارتكابه خطأ على مهاجم ريال سوسيداد ميكيل أويارزبال، رغم أنه لم يكن آخر مدافع، حيث كان بجانبه البرازيلي إيدير ميليتاو، وكان المهاجم بعيدا عن المرمى بفارق حوالي 40 مترا.

وكتب توماس رونسيرو على صفحته عبر منصة "إكس": "خيسوس خيل متواطئ في الهتافات المقززة تجاه راؤول أسينسيو، بتجاهله تطبيق البرتوكول، إن معاداته لريال مدريد غير قابلة للشفاء".

وأضاف: "لا ننسى ضربات الجزاء الثلاث في ميستايا وهدف جود بيلينغهام المرفوض وطرد هويسن، لا ينبغي أن يدير أي مباراة لريال مدريد مرة أخرى".

وكان خيل مانزانو أعلن عن 3 ضربات جزاء ضد ريال مدريد أمام فالنسيا في 2020، وعاد ليعلن عن نهاية المباراة ضد الفريق نفسه وجود بيلينغهام يسجل هدف الفوز ليرفض احتسابه في موسم 2023-2024.

وكانت إدارة ريال مدريد أعلنت نيتها الاستئناف ضد طرد هويسن، وكشفت قناة النادي الرسمية عن اتجاه لتجميع ملف تحكيمي يشمل ما وصفته بـ"تراكم الأخطاء"، من أجل رفعه إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في خطوة تهدف إلى تسليط الضوء على ما وصفته بـ"التحكيم المجحف" في "الليغا".

وأقرت لجنة الحكام في الاتحاد الإسباني لكرة القدم بأن الطرد كان قراراً غير صائب، مؤكدة أن اللقطة لم تكن تستحق البطاقة الحمراء.

المثير في الواقعة أن حكم تقنية الفيديو، فيغيروا فاسكيز، لم يُنبه حكم الساحة لمراجعة اللقطة عبر الشاشة، وهو ما اعتبرته اللجنة سهواً جسيماً.

وواصل ريال مدريد، الانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني بعد الفوز على سوسيداد، ووصل إلى النقطة 12، ويستعد لبداية مشواره في دوري أبطال أوروبا، عندما يستضيف مارسيليا، يوم الثلاثاء القادم على ملعب سانتياغو برنابيو.