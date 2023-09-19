ترسم لوحاتها باستخدام قدميها.. كريستيانو رونالدو يلتقي الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي (فيديو وصور)
التقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، بالرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، والتي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاتها لأبرز لاعبي كرة القدم، حيث استطاعت أن تبدع فنها باستخدام قدميها على الرغم من إعاقتها.
وفاطمة حمامي، فتاة إيرانية من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان استطاعت أن تبدع بفنها بشكل مختلف، فهي فتاة مُقعدة بسبب إعاقتها الجسدية ولكنها تملك موهبة الرسم وبأصابع قدميها، وما يميز موهبتها دقتها العالية في رسم البورتريهات أو ملامح الوجه.
ونشر نادي النصر السعودي صورا وفيديو للقاء رونالدو بالشابة الإيرانية في الفندق الذي يقيم فيه "العالمي"، حيث حرصت على إهداء رونالدو لوحتين رسمتهما له، إحداهما بقميص ريال مدريد.
وقام رونالدو بدوره بإهدائها قميص نادي النصر السعودي مزينا برقمه وتوقيعه.
وكانت فاطمة حمامي دأبت على نشر عدة لوحات عبر حسابها الشخصي بموقع إنستغرام لشخصيات كثيرة منها الفنان الهندي شاروخان ولاعبو الكرة العالميون مثل كريستيانو رونالدو وميسي وغيرهم.
وفي 2021، نشر الحساب الرسمي لرابطة الدوري الإسباني اللوحات التي قامت "حمامي" برسمها، مسلطاً الضوء على أعمالها التي عبرت عن الإرادة والعزيمة.
ويستعد النصر لبداية مشواره في دوري أبطال آسيا بمواجهة فريق برسبوليس الإيراني، باستاد آزادي، مساء اليوم الثلاثاء.
وتجاوز النصر نظيره فريق شباب الأهلي في الملحق المؤهل لدور المجموعات، لينضم إلى المجموعة الخامسة التي تعد قوية، وتضم إلى جواره كلاً من بيرسبوليس الإيراني والدحيل القطري واستقلال الطاجيكي.