ترسم لوحاتها باستخدام قدميها.. كريستيانو رونالدو يلتقي الرسامة الإيرانية فاطمة حمامي (فيديو وصور)

التقى البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم نادي النصر السعودي، بالرسامة الإيرانية فاطمة حمامي، والتي اشتهرت على مواقع التواصل الاجتماعي بلوحاتها لأبرز لاعبي كرة القدم، حيث استطاعت أن تبدع فنها باستخدام قدميها على الرغم من إعاقتها.

وفاطمة حمامي، فتاة إيرانية من مدينة كاشان بمحافظة أصفهان استطاعت أن تبدع بفنها بشكل مختلف، فهي فتاة مُقعدة بسبب إعاقتها الجسدية ولكنها تملك موهبة الرسم وبأصابع قدميها، وما يميز موهبتها دقتها العالية في رسم البورتريهات أو ملامح الوجه.

ونشر نادي النصر السعودي صورا وفيديو للقاء رونالدو بالشابة الإيرانية في الفندق الذي يقيم فيه "العالمي"، حيث حرصت على إهداء رونالدو لوحتين رسمتهما له، إحداهما بقميص ريال مدريد.