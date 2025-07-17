رسميًا.. الزمالك يعلن تجديد تعاقده مع نجمه المخضرم

أعلن نادي الزمالك المصري، رسميًا، تجديد تعاقده مع نجم وسط الفريق الأول لكرة القدم، لمدة موسمين، بدءًا من الموسم المقبل.

ويواصل الزمالك خطته لتعزيز صفوف الفريق الأول لكرة القدم، فقد أبرم النادي عدة صفقات انتقال حر خلال الفترة الأخيرة، شملت التعاقد مع مهدي سليمان، حارس مرمى فريق الاتحاد السكندري السابق، لمدة موسمين.

كما نجح الزمالك في ضم الأنجولي شيكو بانزا قادمًا من نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي لمدة أربعة مواسم.

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وفي وقت سابق أيضا، أعلن الزمالك التعاقد مع عمرو ناصر لمدة خمسة مواسم قادمًا من نادي فاركو، ثم أعلن انضمام أحمد شريف لمدة خمسة مواسم قادمًا أيضًا من نادي فاركو.

تجديد تعاقد عبدالله السعيد

أعلن نادي الزمالك مساء اليوم الخميس، تجديد عقد عبدالله السعيد، لمدة موسمين مقبلين.

وجاء ذلك بعد توقيع اللاعب على عقود التجديد خلال جلسة مع جون إدوارد، المدير الرياضي للنادي، عقب الاتفاق على التفاصيل كافة المتعلقة بالصفقة.

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وتأتي هذه الخطوات في إطار استراتيجية النادي الرامية إلى تدعيم الفريق الأول بصفقات نوعية استعدادًا للموسم المقبل؛ بهدف المنافسة على جميع البطولات التي سيخوضها الفريق.