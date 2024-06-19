مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تدرك كأس أمم أوروبا 2024 يومها السادس الذي تدور خلاله 3 مباريات ضمن افتتاح الجولة الثانية من الدور الأول.

وتستقطب مواجهة اسكتلندا وسويسرا ضمن المجموعة الأولى الاهتمام ذلك أنها ستكون بمثابة الفرصة الأخيرة للاسكتلنديين للإبقاء على حظوظ التأهل للدور الثاني فيما ستكون ألمانيا أمام فرصة تأكيد فوزها الكبير في الجولة الأولى.

وفي الدوري التونسي يلتقي النادي الإفريقي والنجم الساحلي في قمة لا يبدو رهانها كبير بعد خروج الفريقين من المنافسة حتى على المراتب الإفريقية.

وفيما يلي أبرز مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

كأس أمم أوروبا 2024:

كرواتيا ـ ألبانيا الساعة 04.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

ألمانيا ـ المجر ـ الساعة 07.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max

اسكتلندا ـ سويسرا ـ الساعة 10.00 مساء على قناة beIN Sports HD 1 Max