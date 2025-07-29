رسميا.. ريال مدريد يمنح رقم الأساطير لكيليان مبابي (صورة)

أعلن ريال مدريد اليوم الثلاثاء رسميا أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي هو الذي سيرتدي القميص رقم 10 في الموسم المقبل، وهو الرقم الذي حمله ولا يزال أساطير كرة القدم وأكثر اللاعبين تأثيرا داخل الفريق.

ونشر ريال مدريد على حسابه الرسمي على منصة "إكس" مساء اليوم صورة للقميص الرسمي حاملا للرقم 10 وإسم "مبابي" (MBAPPE)، ليؤكد المعلومة التي تم تداولها منذ أكثر من أسبوعين.

وبرحيل النجم الكرواتي لوكا مودريتش عن ملعب سانتياغو بيرنابيو نحو آي سي ميلان الإيطالي، وهو أكثر من ارتدى القميص رقم 10 في تاريخ الريال، حصل مبابي الذي توج هدافا للدوري الإسباني الموسم الماضي، على "هدية" معنوية بحمله رقم الأساطير في كرة القدم.

وكانت معلومات حصول مبابي على القميص رقم 10، تم تسريبها منذ فترة، قبل أن يؤكد الفريق الملكي ذلك بشكل رسمي، ليترك النجم الفرنسي رقمه السابق 9 جانبًا ويستعيد الرقم الأسطوري الذي يحمله أيضا في المنتخب الفرنسي.

وعندما حلّ في ريال مدريد في يوليو 2024، حصل مبابي (26 عاما) على القميص رقم 9 وهو الذي ارتداه الكثير من الأساطير من بينهم رونالدو نازاريو داليما وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيما.

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وأكدت مصادر إخبارية إسبانية أن ظهور كيليان مبابي بالرقم 10 الموسم المقبل هو خطة تسويقية رائعة من ريال مدريد، مضيفة أن قمصان النجم الفرنسي الجديدة ستشهد مبيعات قياسية في الأيام المقبلة.

وكان حصول مبابي على القميص رقم 10 وراء ضجة كبيرة خاصة في الأوساط الكروية التركية التي اعتبرت أن النجم الصاعد الموسم الماضي في الفريق الملكي أردا غولر كان يستحق أن يرتدي ذلك القميص.

وحمل عديد الأساطير في ريال مدريد القميص الأسطوري على غرار البرتغالي لويس فيغو والهولندي كلارنس سيدورف والبرازيلي روبينيو والكولومبي خامس رودريغيز وغيرهم، فيما كان آخرهم الكرواتي لوكا مودريتش.

وتوج مبابي في موسمه الأول مع ريال مدريد بكأس السوبر الأوروبي في أغسطس الماضي بعد الفوز على أتالانتا الإيطالي، كما ساهم في تتويج فريقه بلقب بطولة الإنتركونتيننتال القارية.

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وفي المقابل، فشل اللاعب في 4 مسابقات أخرى وهي الدوري والكأس وكأس السوبر في إسبانيا وكأس العالم الأخيرة التي أقيمت في الولايات المتحدة، فيما حقق إنجازا فرديا لافتا بتتويجه هدافا للدوري الإسباني برصيد 31 هدفا.