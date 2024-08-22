ظهر سالم الدوسري، نجم نادي الهلال السعودي، ظهورًا لافتًا، قبيل أول مباراة لفريقه في دوري روشن، يوم السبت المقبل أمام الأخدود.

ويفتتح الهلال مشواره بالدوري بعد أن حصل على دفعة قوية بعدما بدأ الموسم بالفوز بكأس السوبر السعودي على حساب النصر بعد الفوز 4-1.

ونشر سالم الدوسري نجم الهلال صورة له وهو يحمل "ماعز" على طريقة نجمي كرة القدم كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.

الماعز Goat هو لقب أطلقته وسائل إعلام على الثنائي ميسي ورونالدو؛ وذلك لأن هذا اللقب في كرة القدم يعني الأعظم إطلاقًا.

يذكر أن سالم الدوسري قاد الهلال لقلب تأخره أمام النصر، والتتويج بكأس السوبر السعودي على حساب غريمه الأزلي وبوُجود "الدون".

وحصل الدوسري على أعلى تقييم في دوري روشن السعودي في الموسم الماضي، بعد المستوى المميز الذي قدمه مع "الزعيم" وتوّجه باللقب.

وخطف الدوسري الأنظار الموسم الفائت، إذ شارك في 27 مباراة مع الهلال في الدوري، وشارك في تسجيل 18 هدفًا، إذ أحرز 14 هدفًا، وصنع 4 آخرين، ولم ينل أي بطاقة ملونة.