مشاهدة مجانية.. قناة ريال مدريد تزف بشرى لجماهير النادي

زفت قناة ريال مدريد، بشرى كبيرة لجماهير النادي الملكي الإسباني، قبل انطلاق منافسات الليغا.

أخبار ذات علاقة 4 أهداف في 3 مباريات.. صعود صاروخي لأسهم نجم مغربي جديد في ريال مدريد

وعاد ريال مدريد إلى العمل مطلع الأسبوع الجاري بعد إجازة قصيرة لكل من الجهاز الفني واللاعبين عقب مشاركتهم في كأس العالم للأندية 2025، حيث خرجوا من نصف النهائي أمام باريس سان جيرمان بالخسارة (0-4).

وبقيادة المدرب الجديد تشابي ألونسو، سيكون أمام الفريق الأبيض فترة تحضيرية قصيرة للموسم 2025/2026، مما جعل المباريات الودية تقتصر على لقاءين فقط: الأول أمام ليغانيس خلف الأبواب المغلقة، والثاني أمام فريق WSG تيرول النمساوي يوم الثلاثاء المقبل في إنسبروك.

وأعلنت قناة "ريال مدريد تي في"، أن المباراة الودية ضد تيرول ستُبث مباشرة على شاشة القناة الرسمية للنادي.

أخبار ذات علاقة خدمة لريال مدريد.. النصر السعودي يوجه لبرشلونة 3 ضربات موجعة

موعد مباراة ريال مدريد ضد تيرول

ستقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في الساعة 7:00 مساءً (بتوقيت إسبانيا)، في مدينة إنسبروك النمساوية على ملعب تيفولي شتاديون.

وستكون هذه المباراة هي الثانية والأخيرة في أقصر فترة إعدادية في تاريخ النادي (15 يومًا فقط).

وستتولى قناة "ريال مدريد تي في" نقل المباراة عبر البث الأرضي الرقمي (TDT) في إسبانيا.