فالفيردي جاهز لقيادة أوروغواي في كأس العالم

لا يمكن لأوروغواي الاستغناء عن فيدريكو فالفيردي كما هو الحال مع ريال مدريد، وسيلعب دورا محوريا في آمال بلاده في كأس العالم لكرة القدم كلاعب يتمتع بشباب وخبرة تشكيلة تنعم بوفرة من الأمرين.

وخاض فالفيردي 44 مباراة دولية منذ ظهوره الأول في 2017، عندما ظهر كواحد من قادة جيل جديد من لاعبي أوروغواي، وشارك في التشكيلة الأساسية في 14 من 18 مباراة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم، وأحرز هدفين.