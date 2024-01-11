مزاح بين موراتا وفينيسيوس يخطف الأنظار في الديربي (شاهد)

ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2024.

وقبيل انطلاق فعاليات الشوط الثاني دخل الثنائي في نوبة ضحك ومزاح، ما خطف أنظار الجماهير والمشاهدين.