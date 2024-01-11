مزاح بين موراتا وفينيسيوس يخطف الأنظار في الديربي (شاهد)
خطف الثنائي موراتا وفينيسيوس لاعبا ريال مدريد وأتلتيكو الأنظار، خلال مباراة الفريقين في كأس السوبر الإسباني.
ويلتقي ريال مدريد جاره أتلتيكو، مساء اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض، ضمن منافسات كأس السوبر الإسباني 2024.
وقبيل انطلاق فعاليات الشوط الثاني دخل الثنائي في نوبة ضحك ومزاح، ما خطف أنظار الجماهير والمشاهدين.
ويفتتح فريق ريال مدريد مباريات الدور قبل النهائي ببطولة كأس السوبر الإسباني لكرة القدم، عندما يواجه جاره اللدود أتلتيكو مدريد، اليوم الأربعاء، في المباراة التي تقام على استاد الأول بارك بمدينة الرياض بالسعودية.
وتستضيف السعودية بطولة كأس السوبر الإسباني للمرة الرابعة في التاريخ بعد أعوام 2020 و2022 و2023.
ويدخل الريال مباراة ديربي مدريد بحثًا عن تحقيق الفوز واستعادة اللقب الذي فقده في الموسم الماضي، فيما يدخل أتلتيكو مدريد المباراة بحثًا عن التأهل للنهائي للمرة الأولى منذ خسارته المباراة النهائية لنسخة، 2019 / 2020، وهي النسخة الأولى بعد توسيع البطولة لأربعة فرق.