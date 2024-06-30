ذكرى سيئة.. سر هروب نجوم الدنمارك من ملعب مباراة ألمانيا

شهدت مباراة دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024" توقفًا مؤقتًا؛ بسبب سوء الأحوال الجوية التي بدأت ببرق قوي، قبل أن تهطل الأمطار على الملعب بكثافة.

وقرر الحكم مايكل أوليفر إيقاف المواجهة عندما سمع صوت الرعد، وعندما ضرب البرق بأماكن قريبة من الملعب طالب الفريقين بالدخول إلى غرف الملابس، لكن قبل ذلك كان نجوم الدنمارك يرغبون بشكل واضح في الدخول إلى غرف الملابس بشكل أسرع.

وتذرع هؤلاء بسبب وجيه للغاية من أجل إيقاف اللعب والرغبة في الدخول إلى غرف الملابس في أسرع وقت ممكن؛ فالكثير منهم على علم بقصة مواطنهم الدنماركي الذي ضربه البرق داخل ملعب كرة قدم وبتر قدمه، بل أن بعضهم يعرفه معرفة شخصية.