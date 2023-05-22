ترتيب الدوري الفرنسي: باريس سان جيرمان على أعتاب التتويج بفوزه على أوكسير

وهزَّ مبابي الشباك مرتين في أول 8 دقائق، وافتتح التسجيل بتسديدة قوية في الزاوية العليا في الدقيقة السادسة وبعد ذلك بدقيقتين عزز من تفوق الفريق الضيف بتسديدة من 20 مترًا بعد تمريرة من ليونيل ميسي.

ورفع مبابي رصيده إلى 28 هدفًا في الدوري هذا الموسم ليتصدر قائمة الهدافين متقدمًا بهدفين على ألكسندر لاكازيت مهاجم أولمبيك ليون.

ولم يستسلم "أوكسير"، وسدد رايان رافلوسون كرة ارتدت من العارضة، بينما تدخل الحارس جيانلويجي دوناروما لإنقاذ محاولة من نونو دا كوستا في قبل الاستراحة مباشرة.

وقلّص لاسين سينايوكو الفارق لأوكسير بتسديدة منخفضة بعد 6 دقائق من بداية الشوط الثاني محرزًا هدفه الأول على الإطلاق في الدوري.