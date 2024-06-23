مونتيلا يثير الجدل بعد جلوس أردا غولر بديلًا أمام البرتغال

وقال مونتيلا إن غولر شارك في عشر مباريات فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي وكان سيواجه خطر الإصابة لو شارك منذ البداية في مباراة اليوم.

وأكد أن افتقاد اللعب التنافسي مع الفريق الأول على مستوى الأندية يمثل مشكلة لفريقه.