مونتيلا يثير الجدل بعد جلوس أردا غولر بديلًا أمام البرتغال
دافع فينشنزو مونتيلا مدرب تركيا عن قراره بالدفع بلاعب خط الوسط المتألق أردا غولر ضمن البدلاء خلال الخسارة بثلاثية دون رد أمام البرتغال مساء السبت في بطولة أوروبا لكرة القدم 2024.
وقال مونتيلا عقب اللقاء إن فريقه افتقر إلى الجرأة أمام منافس وصفه بأنه من أفضل الفرق.
وخطف غولر الأنظار في أول مشاركة له في بطولة أوروبا عبر هدف رائع في المباراة الأولى لتركيا التي انتهت بالفوز 3-1 على جورجيا، لكن اللاعب البالغ من العمر 19 عاما شارك فقط في آخر 20 دقيقة من مباراة اليوم أمام البرتغال.
وقال مونتيلا إن غولر شارك في عشر مباريات فقط مع ريال مدريد في الدوري الإسباني خلال الموسم الماضي وكان سيواجه خطر الإصابة لو شارك منذ البداية في مباراة اليوم.
وأكد أن افتقاد اللعب التنافسي مع الفريق الأول على مستوى الأندية يمثل مشكلة لفريقه.
وواصل مونتيلا: "لم يكن أردا لائقا للعب، أستطيع أن أقول بوضوح إنه لم يكن بإمكانه اللعب لأكثر من 30 دقيقة دون أن تزيد الخطورة عليه. لذلك كانت هناك فكرة أيضا بعدم منحه فرصة المشاركة قبل 20 دقيقة من النهاية، لكنني في النهاية دفعت به لأنني أرى أن اللاعبين الجيدين يجب أن يشاركوا.
وأتم قائلًا: "غالبا ما ننسى أن أغلب لاعبينا ليسوا معتادين على اللعب بشكل متواصل في أنديتهم، وأنا أتحدث عن مباراة واحدة في الأسبوع... وعندما تلعب كل أربعة أيام، هنا يتحول الأمر إلى رياضة أخرى تحتاج إلى أن تكون لائقا ومستعدا لها".