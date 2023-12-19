نهاية الأزمة.. سلمان الفرج يعتذر لجيسوس

كان خلافا نشب بين القائد والمدرب تسبب في قيام الأخير باستبعاد لاعب خط الوسط الدولي من حساباته وفقًا لما وصفه بـ"عقوبات انضباطية".

وتحدثت تقارير سعودية عن عودة سبب الأزمة إلى رفض الفرج برفقة زميله عبدالإله المالكي الالتزام بقرار المدرب الذي أراد الدفع بهما في وقت متأخر من مباراة التعاون بكأس الملك.