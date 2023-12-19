نهاية الأزمة.. سلمان الفرج يعتذر لجيسوس
انتهت أزمة سلمان الفرج قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مع البرتغالي خورخي جيسوس مدرب الفريق باعتذار اللاعب.
ووفقًا لتقرير صحيفة الرياضية فإن جلسة تم عقدها في مكتب المدرب أنهت الأزمة التي اندلعت مؤخرًا بين الثنائي، حيث قام اللاعب الدولي السعودي بالاعتذار لمدربه.
كان خلافا نشب بين القائد والمدرب تسبب في قيام الأخير باستبعاد لاعب خط الوسط الدولي من حساباته وفقًا لما وصفه بـ"عقوبات انضباطية".
وتحدثت تقارير سعودية عن عودة سبب الأزمة إلى رفض الفرج برفقة زميله عبدالإله المالكي الالتزام بقرار المدرب الذي أراد الدفع بهما في وقت متأخر من مباراة التعاون بكأس الملك.
ونفى المالكي تلك التقرير مؤكدًا التزامه بقرار مدربه.
وكتب المالكي عبر حسابه الشخصي على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي قائلًا: "نشأنا على المهنية، وعليها ننتهي. لا صحّة لما تم تداوله مؤخرًا.. قرارات المدرب محل احترام دائم".
وأضاف: "عبدالإله رهن إشارته وفي خدمة الهلال".