الموعد والقنوات الناقلة لمباراة الهلال والنصر في السوبر السعودي

وكان آخر فوز للنصر على الهلال في أغسطس الماضي، وكان في نهائي البطولة العربية بهدفي النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

أما آخر فوز للنصر على الهلال في الدوري السعودي فكان في ديسمبر 2021، وفاز وقتها 2/0.

والاتحاد هو بطل النسخة الأخيرة من كأس السوبر السعودي علما أنه نال اللقب مرة وحيدة، مقابل ثلاثة ألقاب للهلال، ولقبين للنصر، ولقب وحيد أيضا لكل من الأهلي، والشباب، والفتح.

يشار إلى أن الهلال يتصدر جدول ترتيب الدوري السعودي ويملك 77 نقطة ويتقدم بـ12 نقطة عن النصر الثاني.

وفي الفترة المقبلة سيلعب الهلال مع النصر في الدوري السعودي، والعين في دوري أبطال آسيا، والاتحاد في كأس خادم الحرمين الشريفين.