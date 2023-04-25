رسميًّا.. استبعاد كورتوا من مباراة ريال مدريد وجيرونا

أعلن ريال مدريد، رسميًّا، استبعاد حارسه البلجيكي تيبو كورتوا، من قائمة الفريق لمواجهة جيرونا اليوم الثلاثاء في الجولة الـ31 من الدوري الإسباني.

وكتب ريال مدريد، في بيان: "لن يلعب تيبو كورتوا اليوم في مباراتنا ضد جيرونا".

وأضاف: "تم استبعاد كورتوا من قائمة المباراة في اللحظات الأخيرة بسبب معاناته من التهاب المعدة والأمعاء، ولن يسافر مع الفريق".