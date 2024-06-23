من هي ريبيكا التي استعان بها منتخب إنجلترا قبل مواجهة سلوفينيا؟
استعان الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت، بخبيرة في تدريبات "اليوغا" في محاولة لرفع الجاهزية البدنية للفريق، قبل مباراته الأخيرة بالدور الأول من بطولة يورو 2024، أمام المنتخب السلوفيني.
ويعاني المدرب غاريث ساوثغيت ضغوطات كبيرة بعد التعادل بهدف لمثله مع الدنمارك، ما دفع بعض النقاد إلى المطالبة بتغييرات في الفريق.
بهذه النتيجة يؤجل المنتخب الإنجليزي، حسم تأهله رسميًّا لدور الـ16 إلى الجولة الثالثة والأخيرة، التي يلتقي فيها مع منتخب سلوفينيا.
ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب الدنماركي برصيد نقطتين.
وبحسب صحيفة "ذا صن"، فقد لجأ ساوثغيت إلى جلسة يوغا مع لاعبيه في محاولة لتنشيطهم واستعادة لياقتهم والتخفيف من الضغوط الواقعة عليهم.
وقادت الجلسة الدكتورة ريبيكا جيد لورانس، حيث قامت بتدريب لاعبي المنتخب الإنجليزي على التنفس والتمدد والتأمل خلال جلسة الاستشفاء من خلال تعليمهم اليوغا.
وعلقت ريبيكا عبر حسابها على "إنستغرام" بعد الدرس: "شكرًا لمنتخب إنجلترا لكرة القدم على دعوتي لتدريس اليوغا كجزء من عملية الاستشفاء في يورو 2024، اليوغا هي أداة وممارسة رائعة يمكن أن تعود بالفائدة على تعافي الرياضيين وأدائهم بطرق عديدة".
وأضافت: "أنا سعيدة جدًّا لرؤيتها تحظى ببعض الأضواء ولأن أكون جزءًا من تلك الرحلة".
وريبيكا جيد هي طبيبة مؤهلة ودرست علم وظائف الأعضاء في كلية كينغز لندن، وتخرجت بمرتبة الشرف من الدرجة الأولى، قبل أن تحصل على درجة في الطب عام 2021.
وتمتلك الدكتورة لورانس تدريبًا خاصًّا في طب الطوارئ، والجراحة الوعائية والجهاز الهضمي العلوي، وجراحة المسنين.
وحصلت على جوائز وطنية عن أبحاثها في جراحة الأعصاب والتخدير.
وبعد سبع سنوات من الدراسة، تعمل الطبيبة التي تتخذ من لندن مقرًّا لها الآن بدوام جزئي كطبيبة مبتدئة في مستشفى هيئة الخدمات الصحية الوطنية إلى جانب تدريبها اليوغا.