من هي ريبيكا التي استعان بها منتخب إنجلترا قبل مواجهة سلوفينيا؟

استعان الجهاز الفني للمنتخب الإنجليزي بقيادة غاريث ساوثغيت، بخبيرة في تدريبات "اليوغا" في محاولة لرفع الجاهزية البدنية للفريق، قبل مباراته الأخيرة بالدور الأول من بطولة يورو 2024، أمام المنتخب السلوفيني.

ويعاني المدرب غاريث ساوثغيت ضغوطات كبيرة بعد التعادل بهدف لمثله مع الدنمارك، ما دفع بعض النقاد إلى المطالبة بتغييرات في الفريق.

بهذه النتيجة يؤجل المنتخب الإنجليزي، حسم تأهله رسميًّا لدور الـ16 إلى الجولة الثالثة والأخيرة، التي يلتقي فيها مع منتخب سلوفينيا.

ويتربع منتخب إنجلترا على صدارة ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط، يليه المنتخب الدنماركي برصيد نقطتين.

وبحسب صحيفة "ذا صن"، فقد لجأ ساوثغيت إلى جلسة يوغا مع لاعبيه في محاولة لتنشيطهم واستعادة لياقتهم والتخفيف من الضغوط الواقعة عليهم.