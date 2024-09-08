هل يتجه برشلونة لبيع دي يونغ وأراوخو؟

كشفت تقارير صحفية أن نادي برشلونة قد يلجأ في النهاية لوضع الثنائي فرنكي دي يونغ ورونالد أراوخو، لاعبي الفريق، في الميركاتو وعرضهما للبيع المدة المقبلة، بسبب تردد اللاعبين في الرد على عروض التجديد التي قدمها لهما النادي أخيرًا.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "موندو ديبورتيفو"، اليوم الأحد، فإن "30 يونيو 2026 هو تاريخ انتهاء عقود أراوخو ودي يونغ، إذ إن جمودهما أمام العروض المقدمة من برشلونة منذ مدة طويلة يثير فعلًا قدرًا من الارتباك في النادي الكتالوني".

وأضاف التقرير: "كلاهما من اللاعبين الكبار في غرفة ملابس برشلونة، ويحتلان المركزين الثاني (أراوخو) والثالث (دي يونغ) في قيادة الفريق، ولكن برشلونة لا يعرف شيئًا عن خططهما المستقبلية".

وأشارت الصحيفة إلى أن ديكو، المدير الرياضي لبرشلونة، اجتمع مع وكلاء أراوخو في 14 فبراير الجاري، ولكن تفاصيل عرض التجديد لم تصل مباشرة إلى اللاعب، لذا تدخل الرئيس خوان لابورتا شخصيًّا لحل الأمر بعد 3 أسابيع.

وقال وكلاء أراوخو في يونيو الماضي، قبل إصابته في كأس أمريكا الجنوبية، إنهم سيتفاوضون مع النادي بشأن التجديد، ولكن بعد مرور 3 أشهر، لم يحدث أي تقدم.

وعلى الجانب الآخر، الوضع نفسه يحدث مع دي يونغ، الذي يمتلك عرضًا للتجديد من برشلونة منذ نوفمبر 2023، ولكن الأمور لم تتطور مع النادي حتى الآن.

ووفقًا لتقرير الصحيفة، فإن "برشلونة يعتزم عرض أراوخو ودي يونغ للبيع في الصيف المقبل، إذا لم يوافقا على عروض التجديد".

ويدعم هذه الفكرة أن برشلونة مستعد للتعاقد مع البدلاء مجانًا في الصيف، وهما جوناثان تاه من باير ليفركوزن، وجوشوا كيميتش من بايرن ميونخ.