الزمالك ينهي اتفاقه لضم مدافع أفريقي جديد

كشفت تقارير إعلامية أن نادي الزمالك أتم اتفاقه لضم مدافع أفريقي جديد لصفوفه من غينيا بيساو، لدعم الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة، حيث سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي عقب مواجهة السوبر الأفريقي ضد الأهلي، يوم الجمعة المقبل.

ووفقًا لِما ذكره تقرير لقناة "أون تايم سبورتس"، فإن "نادي الزمالك أتم اتفاقه مع مدافع تحت السن يلعب في أحد الدوريات الأوروبية، ويحمل جنسية غينيا بيساو".

وأضاف التقرير: "نادي الزمالك يعمل في سرية تامة، ويتكتم على اسم اللاعب حتى لا تحدث أزمة مثلما حدث سابقًا في صفقة أرون بوبيندزا، الذي تسرب اسمه للإعلام وانتهى الأمر في النهاية بفشل ضم اللاعب، لكنه مدافع قوي جدًّا".

أخبار ذات علاقة غوميز يصدم نجم الزمالك قبل مواجهة الأهلي

فيما ذكرت تقارير أخرى، أن الزمالك توصل لاتفاق نهائي مع المدافع جيفرسون كوستا صاحب الـ19 عامًا للعب في صفوف القلعة البيضاء الموسم المقبل، ويحمل جنسية دولة غينيا بيساو.

وأشارت التقارير إلى أن المفاوضات مع جيفرسون كوستا تتم بناء على رغبة المدير الفني جوزيه غوميز، وسيتم قيده تحت السن، ومن المقرر أن يصل اللاعب إلى القاهرة عقب مباراة السوبر الأفريقي، أمام النادي الأهلي لإتمام انتقاله للقلعة البيضاء.

وكان جيفرسون كوستا يلعب في إحدى الفرق التابعة لنادي بنفيكا البرتغالي، هو من مواليد الـ18 من يناير 2005.

أخبار ذات علاقة أحمد سليمان يجيب عن أهم 6 أسئلة قبل مواجهة الزمالك والأهلي

ويستعد الزمالك لمواجهة النادي الأهلي في مباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في المملكة العربية السعودية.

وتقام مباراة الزمالك والأهلي في السوبر الأفريقي يوم الـ27 من سبتمبر الجاري على ملعب المملكة أرينا في مدينة الرياض السعودية.

ووصلت بعثة الزمالك، مساء أمس، إلى مدينة الرياض للانتظام في معسكر مغلق استعدادًا لمباراة الأهلي.