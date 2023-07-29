أوسوريو: لا أخشى النصر أو كريستيانو رونالدو.. وهدفنا التتويج بلقب البطولة العربية
أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن استعداد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة كل من النصر والشباب السعوديين، مع الاتحاد المنستيري التونسي.
واستهل الفريق مشواره بالبطولة، يوم الجمعة، بمباراة الاتحاد المنستيري، واستطاع الفوز برباعية دون رد.
ومن المقرر أن يلتقي مع الشباب يوم الإثنين المقبل، ثم مع النصر في الجولة الثالثة يوم الخميس.
وقال أوسوريو في حوار مطول مع صحيفة "الرياضية" السعودية: "الزمالك فريق كبير، ويشارك في بطولة تضم أبرز الفرق العربية ذات المدارس الكروية المختلفة، وسنلعب جميع المباريات بكل جدية لتحقيق الانتصارات".
وأضاف: "نتعامل مع كل مباراة على حدة، وسنفكر في المواجهة التالية حتى لا نرهق أذهان اللاعبين، ونشتّت تركيزهم، وكي لا نكون فريسةً أمام الفرق الأخرى".
وعن مواجهة النصر، أشار: "النصر فريق كبير، له كل الاحترام، ويضم بين صفوفه نخبة من اللاعبين المتميزين، خاصةً المحليين، لكنه في الأخير فريق يواجه فريقا، وثقتي كبيرة في لاعبي الزمالك أن يقدموا كل ما لديهم في جميع مباريات البطولة وليست مباراة بعينها".
وأردف: "لا أخشى النصر، فعلى الرغم من أن لاعبي الزمالك لم يكونوا الأفضل في الموسم الماضي، إلا أنهم لن يكونوا منافسين ضعفاء في هذه البطولة، حتى في ظل تسلح النصر باللاعب العالمي كريستيانو رونالدو".
وبسؤاله هل يخيفه وجود رونالدو مهاجمًا ضد فريقه؟.. أجاب المدرب الكولومبي: "إطلاقًا، كريستيانو رونالدو لاعب كبير وصاحب مهارات فنية وتهديفية عالية، وأضاف لفريقه النصر الكثير، لكني لا أخشاه، لأنني واجهته مرتين من قبل في تصفيات كأس العالم بروسيا 2017، ولم ينجح في الفوز على منتخبي".
وأكمل: "رونالدو لا يزعجني بقدر ما تقلقني في النصر التحولات الهجومية التي تسبِّب غالبًا خطورةً كبيرة، لكن دعنا نترك الأمور الفنية إلى يوم المباراة، ولا نتوقَّع، ولا نستبق الأحداث.
واختتم: "أتمنى أن نعود بالكأس حتى تكون بداية إيجابية للفريق، تساعده في مشواره المحلي والدولي المقبلين".