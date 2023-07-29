أوسوريو: لا أخشى النصر أو كريستيانو رونالدو.. وهدفنا التتويج بلقب البطولة العربية

أعرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو، المدير الفني لنادي الزمالك، عن استعداد الفريق الأبيض لمواجهة نظيره النصر السعودي، الذي يضم بين صفوفه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

ويتواجد الزمالك في المجموعة الثالثة بالبطولة العربية، رفقة كل من النصر والشباب السعوديين، مع الاتحاد المنستيري التونسي.

واستهل الفريق مشواره بالبطولة، يوم الجمعة، بمباراة الاتحاد المنستيري، واستطاع الفوز برباعية دون رد.

ومن المقرر أن يلتقي مع الشباب يوم الإثنين المقبل، ثم مع النصر في الجولة الثالثة يوم الخميس.