غوارديولا ساخرًا من إنفاق تشيلسي أكثر من 600 مليون يورو: ماذا لو كان الأمر يخص مانشستر سيتي؟
علق الإسباني بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي على إنفاق تشيلسي ما يزيد عن 600 مليون يورو، خلال فترتي انتقالات الشتاء والصيف الماضيين.
وسبق لتشيلسي أن أنفق في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، والإسباني ماركو كوكوريا من برايتون ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.
وصرف تشيلسي أيضًا أكثر من 300 مليون يورو هذا الشتاء، بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، وقلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيلكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيرًا لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز مقابل 121 مليون يورو.
وتساءل غوارديولا في مؤتمر صفحي قبل مواجهة توتنهام هوتسبير في الدوري الإنجليزي: "لماذا يكون هناك نهج معين من وسائل الإعلام وبعض الإدارات لإنفاق جميع الأندية، ونهج آخر عندما ينفق السيتي؟".
وأضاف غوارديولا: "لم أنس أن 8 أو 9 أندية كتبوا خطابًا وطالبوا بحظرنا.. ولماذا يسكتون الآن".
وتحدث غوارديولا عن هذا الأمر بلهجة ساخرة قائلا: "أنا أعلم كيف ستكون ردة الفعل".
واختتم: "مانشستر سيتي هو آخر 5 أو 6 من الأندية من حيث صافي الإنفاق، فزنا بـ 11 كأسًا وأربعة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز في خمس سنوات.. ما فعله تشيلسي لا يخصني.. نحن نعرف ما نقوم به ".
ويبتعد سيتي بفارق خمس نقاط عن آرسنال المتصدر، وتتبقى مباراة للفريق اللندني، وسيحل فريق غوارديولا ضيفا على توتنهام هوتسبير الخامس في الترتيب بعد غد الأحد.
وقال غوارديولا عن هذا الموقف: "هذا لأنهم لعبوا أفضل منا، لعبنا مباريات جيدة لكننا أهدرنا ركلات جزاء.. في وجود أنطونيو كونتي الآن ارتفعت جودة توتنهام في الهجوم وفي التنظيم، إنه منافس صعب وكان كذلك دائما في السنوات الأخيرة".
وواصل: "سيقاتل توتنهام للتأهل لدوري أبطال أوروبا، كان في المربع الذهبي لسنوات عديدة، لذا من الصعب الذهاب لملعبهم".