غوارديولا ساخرًا من إنفاق تشيلسي أكثر من 600 مليون يورو: ماذا لو كان الأمر يخص مانشستر سيتي؟

وسبق لتشيلسي أن أنفق في سوق الانتقالات الصيفية أكثر من 300 مليون يورو بضمه لاعبين مثل الفرنسي ويسلي فوفانا من ليستر، والإسباني ماركو كوكوريا من برايتون ورحيم سترلينغ من مانشستر سيتي.

وصرف تشيلسي أيضًا أكثر من 300 مليون يورو هذا الشتاء، بعدما ضم لاعبين مثل الأوكراني ميخايلو مودريك من شاختار دونيتسك مقابل 100 مليون يورو (مع المكافآت)، وقلب الدفاع الفرنسي بنوا بادياشيل من موناكو مقابل 40 مليون يورو، إضافة إلى حصوله على خدمات البرتغالي جواو فيلكس على سبيل الإعارة من أتلتيكو مدريد الإسباني، وأخيرًا لاعب الوسط الدولي الأرجنتيني إنزو فرنانديز مقابل 121 مليون يورو.