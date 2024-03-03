حسم الجدل.. فيديو يظهر لحظة إنهاء الحكم مباراة فالنسيا وريال مدريد (شاهد)
أظهر مقطع فيديو اللحظة التي أطلق فيها الحكم خيل مانزانز صافرة نهاية مباراة فالنسيا وريال بالدوري الإسباني ليخلق سيلا من الجدل.
وفي نهاية مباراة فالنسيا وريال مدريد، وبينما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، سجل جود بيلينغهام هدفا، لكن الحكم لم يحتسبه، مؤكدا أنه أطلق صافرة نهاية المباراة.
وفي الفيديو، يظهر الحكم وهو متردد بين إطلاق الصفارة من عدمه، ثم يقرر إنهاء المباراة لحظة إرسال براهيم دياز الكرة العرضية التي تم تسجيلها هدفا.
ومع اعتراضات لاعبي ريال مدريد حصل جود بيلينغهام على بطاقة حمراء مباشرة بعد المباراة.
وقال ريال مدريد في بيان رسمي إن قرار الحكم غير مسبوق على الإطلاق، وهو أمر أكده أيضا كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد.
وسجل فينيسيوس جونيور هدفين ليساعد ريال مدريد في تحويل تأخره بهدفين ليقتنص نقطة التعادل 2-2 أمام مضيفه فالنسيا في مباراة متوترة.
ورفع ريال رصيده إلى 66 نقطة في الصدارة متقدما بفارق سبع نقاط عن جيرونا صاحب المركز الثاني الذي يملك مباراة مؤجلة على ملعب ريال مايوركا اليوم الأحد. ويحتل برشلونة المركز الثالث برصيد 57 نقطة بينما يحتل بلنسية المركز التاسع برصيد 37 نقطة.