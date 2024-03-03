حسم الجدل.. فيديو يظهر لحظة إنهاء الحكم مباراة فالنسيا وريال مدريد (شاهد)

أظهر مقطع فيديو اللحظة التي أطلق فيها الحكم خيل مانزانز صافرة نهاية مباراة فالنسيا وريال بالدوري الإسباني ليخلق سيلا من الجدل.

وفي نهاية مباراة فالنسيا وريال مدريد، وبينما كانت نتيجة المباراة تشير إلى التعادل بهدف لمثله، سجل جود بيلينغهام هدفا، لكن الحكم لم يحتسبه، مؤكدا أنه أطلق صافرة نهاية المباراة.

وفي الفيديو، يظهر الحكم وهو متردد بين إطلاق الصفارة من عدمه، ثم يقرر إنهاء المباراة لحظة إرسال براهيم دياز الكرة العرضية التي تم تسجيلها هدفا.