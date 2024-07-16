ابتسمت لميسي وأدارت وجهها لرونالدو.. 6 أسباب وراء "اختلاف النهاية"

تمر كرة القدم بفترة غروب فيما يتعلق بحقبة الثنائي ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، حيث لعب النجمان على الأرجح آخر بطولة قارية في أوروبا وأمريكا مع البرتغال والأرجنتين على التوالي، ونسبة خوضهما لكوبا أمريكا أو اليورو مرة أخرى ضئيلة للغاية.

فرونالدو بلغ من العمر الـ 39 وميسي في الـ 37 ولو خاضا كأس العالم القادمة سيكون ذلك إنجازًا تتحدث عنه الأجيال القادمة.

لكن هناك ظاهرة في نهاية المسيرة الدولية الخاصة لكل لاعب، وهو ابتسام كرة القدم لليونيل ميسي وعبوسها في وجه رونالدو، رغم أن الأمر لم يكن كذلك طيلة السنوات الماضية، وتغيرت الأحوال في ظرف ثلاثة أعوام فقط.

ما أسباب ذلك التحول؟ وكيف تبسمت الكرة لليونيل ميسي وخاصمت رونالدو في ظرف ثلاثة أعوام فقط.

قانون الاحتمالات

خسر ليونيل ميسي بين 2007 و2019 كل بطولة دولية لعب فيها مع المنتخب الأرجنتيني الأول، وكان قريبًا للغاية في ثلاثة نهائيات من لمس المجد بأيديه لكنه أخفق ضد ألمانيا في كأس العالم 2014، وبشكل أكثر غرابة أمام تشيلي في 2015، و2016 في كوبا أمريكا.

كان طبيعيًا أن يحقق ميسي الفوز ببطولة أو بطولتين من تلك الثلاث، هذا هو قانون الاحتمالات، لا يمكن للشيء نفسه أن يحدث على طول الخط، لكن هذا ما حدث بالفعل، وخسرت الأرجنتين ضد ألمانيا ثم مرتين من تشيلي بالسيناريو ذاته.

لذلك كان من المنطقي أن تنقلب الاحتمالات لاحقًا، وفي ثلاثة نهائيات أخرى ابتسمت الكرة لميسي بالكثير من التوفيق بعد أن خاصمته بالكثير منه أيضًا.

لن ينسى أحد هدف هيجواين التسلل في نهائي 2014 ولا الفرص المتلاحقة التي أهدرها في كل تلك النهائيات.

وبالكيفية نفسها التي وقف فيها التوفيق في وجه ميسي ورفاقه عاد وساندهم في كرة كولو مواني ضد فرنسا في قطر 2022، وكرة التسلل الذي غطاه رافائيل فاران بجزء صغير للغاية من جسده في هدف ميسي الثالث، وفي تصدي إيميليانو مارتينيز لركلات الترجيح ضد الإكوادور هذا العام وضد كولومبيا قبل ثلاثة أعوام.

لا شيء كامل

عندما كان ميسي يلعب لصالح برشلونة لا يوجد لقب لم يحققه النجم الأرجنتيني مع البلوجرانا، لكنه في الوقت نفسه لم يكن يحقق الفوز مع المنتخب الأرجنتيني.

ليونيل افتقد للنجاح الدولي عندما كان ناجحًا على مستوى الأندية، ومع بداية الإخفاق وفترته الصعبة في باريس سان جيرمان بدأ في حصد ثمار الألقاب الدولية.

حتى نهائي 2021 الذي فاز فيه على حساب البرازيل لم يكن النجم الأرجنتيني على عهدة برشلونة، نظرًا لأن عقده كان منتهيًا بحلول بداية شهر يوليو، وتم لعب النهائي في الـ 11 من يوليو.

جماعية ليونيل ميسي

قد يرى البعض شخصية كريستيانو رونالدو أفضل على مستوى قوتها، لكن القوة ليست كل شيء، فهناك جوانب أخرى للشخصية تؤثر بكل المحيطين بك وتمنحهم الدوافع في بعض الأحيان للقتال من أجلك.

ميسي يملك تلك الجوانب، من عاطفة ورغبة في إسعاد الجميع ومراعاة لمجهود كل فرد في المنظومة وتقديره لذلك.

كل نجوم الأرجنتين مستعدون للقتال من أجل ليونيل ميسي، رودريغو دي بول، وإيميليانو مارتينيز، ولاوتارو مارتينيز، الذي ترك له ليونيل ركلة جزاء في بداية البطولة عاد بسببها إلى التسجيل، ومنها أصبح هداف البطولة.

هذا قد لا يكون متوفرًا في البرتغال في الفترة الأخيرة، ربما تسببت شخصية رونالدو التي تتمحور حول نفسه أكثر من أي شيء آخر في ذلك، حيث صدرت تلك المشاعر لجميع نجوم الفريق الذين أصبحوا يلعبون من أجل المجد الشخصي لا الجماعي.

ليونيل سكالوني

بعد سنوات من البحث استقرت الأرجنتين على رجل لم يكن في حسابات أي شخص من أجل قيادة المنتخب للمجد، اسمه ليونيل سكالوني.

المدرب العادل الذي يدفع فقط بالأسماء التي تستطيع أن تأتي له بالفوز، وبمجرد أن وجد تراخياً من بعض العناصر مثل لينادرو باريديس ضد السعودية في كأس العالم مثلًا، وجدنا ماك أليستر يحصل على دقائق أكثر.

سكالوني مدير فني لم يكن على ساحة الكبار من قبل، لكنه فرض نفسه عليها بعد كل ما قدمه للأرجنتين، وعند مقارنته بأسماء مثل روبرتو مارتينيز صاحب فضائح الجيل الذهبي لبلجيكا، ستميل كفة الأرجنتيني بكل تأكيد.

فريق قوي

على مستوى الأسماء بكل تأكيد لو قمت بمقارنة بين عناصر منتخب الأرجنتين ونظيرتها في البرتغال ربما يتفوق الفريق الأوروبي في بعض المراكز، لكن بشكل عام، الأرجنتين تملك ميزة تجعلها أكثر قوة كفريق من البرتغال، وهي اللعب الجماعي وخبرة عناصرهم الكبيرة عكس نجوم المنتخب الأوروبي الذين هم في حاجة للمزيد من الخبرات.

قد تكون المهارات في البرتغال أفضل، مثل جواو فيليكس وكونسيساو ورافاييل لياو، لكن الخبرات في الأرجنتين حاسمة حقًا، مثلما هو الحال مع أنخيل دي ماريا ولاوتارو مارتينيز وحتى أمثال إنزو فيرنانديز.

الفارق بين كوبا أمريكا واليورو

بالطبع هناك فارق واضح في القوة بين بطولة اليورو ونظيرتها كوبا أميركا، من السهل على الأرجنتين أن تتواجد في أربعة من آخر خمس نهائيات قارية في كوبا أميركا؛ نظرًا لأسماء المنافسين وقلة عدد المباريات نسبيًا مقارنة باليورو.

لكن في المقابل، فخوض البرتغال لنهائيين في ظرف 20 عامًا هو إنجاز يستحق الاحترام، بالأخص أن ذلك الفريق لم يسبق له التتويج باللقب قبل كريستيانو رونالدو قط.