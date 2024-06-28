ألكاراز وسينر جاهزان للتألق في حقبة ويمبلدون الجديدة

لكن حتى قبل بدء البطولة، فإن سعي ديوكوفيتش لإحراز لقبه 25 في البطولات الأربع الكبرى وهو رقم قياسي، يخيم عليه الغموض إذ يسعى اللاعب الصربي إلى تعزيز لياقته البدنية بعد خضوعه لجراحة في الركبة قبل ثلاثة أسابيع بسبب إصابة أنهت مسيرته في بطولة فرنسا المفتوحة مبكرا.

ويخوض زميله آندي موراي، (37 عاما) أيضا والبطل السابق، سباقا أيضا للاستعداد لما يحتمل أن يكون آخر بطولة ويمبلدون له بعد أن خضع اللاعب البريطاني المبتلى بالإصابات لجراحة الأسبوع الماضي بسبب مشكلة في الظهر تفاقمت خلال مسيرته في بطولة كوينز.

ومع اعتزال روجر فيدرر وغياب رافائيل نادال عن ويمبلدون للتركيز على أولمبياد باريس الشهر المقبل فإن الانسحاب المحتمل لديوكوفيتش سيضمن إقامة ويمبلدون لأول مرة بدون أي من الثلاثة الكبار منذ 1998.

وستتجه كل الأنظار بعد ذلك إلى ألكاراز وسينر وهما يستهلان حقبة جديدة في ويمبلدون.

وقال ألكاراز الأسبوع الماضي قبل وصول ديوكوفيتش إلى لندن يوم الأحد لمنح المشجعين الأمل "لا أشعر بمزيد من الضغط بشأن خوض بطولة لا يشارك فيها أي من الثلاثة الكبار".

وأضاف: "أركز فقط على نفسي. بالنسبة لي سألعب بنفس المستوى أو سأشعر بنفس الضغط مع وجود الثلاثة الكبار في البطولة أو عدم وجود أي منهم. ستكون البطولة نفسها. بالطبع كمشجع للتنس أو بالنسبة للجماهير لن يكون الأمر هو نفسه نظرا لعدم القدرة على مشاهدة هؤلاء اللاعبين".