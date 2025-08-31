واشنطن بوست: إدارة ترامب تخطط لنقل بعض السكان غزة لمناطق مؤمنة داخل القطاع

الموعد والقنوات الناقلة لعرض WWE كلاش إن باريس

جون سينا ضد لوغان بولالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
31 أغسطس 2025، 11:35 ص

ينتظر عشاق عالم المصارعة منافسات WWE Clash in Paris، حيث سيزيّن جون سينا مدينة باريس بإحدى آخر إطلالاته في مسيرته مع WWE، مساء اليوم الأحد، ويأمل أن يقدّم للجماهير هدية مميزة تتمثل في هزيمة لوغان بول.

وسيخوض جون سينا مواجهة فردية أمام نجم وسائل التواصل الاجتماعي لوغان بول، في نزال يرى الكثيرون أنه لا يستحقه، لكن ربما يكون الفوز فيه هو ما يمنحه أخيرًا بعض الاحترام من جماهير الـWWE.

بطولة العالم للوزن الثقيل ستكون على المحك أيضا، حيث سيدافع سيث رولينز عن لقبه أمام ثلاثة من أبرز نجوم عرض Monday Night Raw في نزال رباعي مثير، كما ستضع بيكي لينش بطولة الإنتركونتيننتال للسيدات تحت الاختبار في مواجهة أجيال مثيرة، بينما سيحصل فريق The Street Profits على فرصة أخيرة لاستعادة لقب فرق الزوجي في الـWWE.

ومن المنتظر أن ينطلق عرض كلاش إن باريس 2025، اليوم الأحد الموافق 31 أغسطس 2023 في تمام الساعة 9:00 مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وتذاع عبر منصة "نتفليكس".

أبرز نزالات عرض "كلاش إن باريس":

بيكي لينش ضد نيكي بيلا.

شيمس ضد روسيف.

فريق وايت سيكس ضد فريق ستريت بروفيتس.

جون سينا ضد لوجان بول.

رومان رينز ضد برونسون ريد

سيث رولينز ضد سي إم بانك ضد جاي أوسو ضد إل أي نايت.

