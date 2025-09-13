logo
رياضة

من هي السيدة التي كرمها جمهور الوصل أمام العين؟ (صور)

السيدة أم الوصلالمصدر: حساب الوصل عبر إكس
إرم نيوز
إرم نيوز

في لفتة وفاء مميزة، كرّم جمهور نادي الوصل، المعروف بلقب "الإمبراطور"، مشجّعة بارزة تُعرف بـ"أم الوصل"، خلال مباراة الوصل والعين في الجولة الثالثة من دوري أدنوك للمحترفين.

السيدة التي كرمها جمهور الوصل اسمها "أم علي"، وهي مشجّعة معروفة بين جماهير الوصل، تتميز بحضورها الدائم ودعمها القوي للفريق سواء في مباريات الفريق في ملعبه أو خارجه.

وقامت هذه السيدة بعدة مواقف مع المنتخب الإماراتي، مما يزيد من رمزية حبّها لكرة القدم ودعم الأبيض.

السيدة أم الوصل

وخلال المباراة، قام جمهور الوصل برفع "تيفو" هوية بصريّة كبيرة في المدرجات في لمسة وفاء وتقدير لأم علي.

 الحضور الجماهيري أظهر حبّا وتعلّقا بها كما أنّها رمز من رموز الوفاء والإخلاص في حب النادي.

أم الوصل مشجعة الوصل

 وانتهت المباراة بالتعادل بين الوصل والعين بهدف لكل منهما على ملعب "زعبيل" في مواجهة مثيرة.

وأحرز سيرجينيو في الدقيقة 47، بينما سجل التوغولي لابا كودجو في الدقيقة 58.

 ويحتل الوصل المركز التاسع برصيد 4 نقاط، بينما يحتل العين المركز الثاني برصيد 7 نقاط.

وتعادل الجزيرة مع ضيفه النصر دون أهداف، في وقت سابق السبت، بدوري أدنوك.

