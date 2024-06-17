الجزائري بلومي على رادار عملاق الدوري الفرنسي

وكشفت صحيفة (ريكورد) البرتغالي عن اهتمام نادي مارسيليا الفرنسي بالفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ 22 عامًا والذي نال مؤخرًا إعجاب ناديي بنفيكا وسبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي.

وأكدت الصحيفة البرتغالية أن بلومي يعد هدفًا لمسؤولي النادي الفرنسي خاصة أنه أحد المواهب الصاعدة والمميزة في الدوري البرتغالي.

ويرتبط بشير بلومي بعقد مع فارينسي يستمر حتى صيف 2027 وهو نجل أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي.