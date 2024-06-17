الجزائري بلومي على رادار عملاق الدوري الفرنسي
دخل بشير بلومي، نجم المنتخب الجزائري، دائرة اهتمامات أحد أكبر أندية الدوري الفرنسي في الموسم المقبل.
ويلعب بلومي حاليًا في صفوف فارينسي البرتغالي خلال الموسم الحالي، وسجل 7 أهداف وصنع 5 لزملائه خلال 35 مباراة خاضها ليساهم في بقاء فريقه بالدوري.
وكشفت صحيفة (ريكورد) البرتغالي عن اهتمام نادي مارسيليا الفرنسي بالفوز بخدمات اللاعب صاحب الـ 22 عامًا والذي نال مؤخرًا إعجاب ناديي بنفيكا وسبورتنغ لشبونة في الدوري البرتغالي.
وأكدت الصحيفة البرتغالية أن بلومي يعد هدفًا لمسؤولي النادي الفرنسي خاصة أنه أحد المواهب الصاعدة والمميزة في الدوري البرتغالي.
ويرتبط بشير بلومي بعقد مع فارينسي يستمر حتى صيف 2027 وهو نجل أسطورة الكرة الجزائرية لخضر بلومي.
ولعب بلومي الابن في المراحل السنية بفريق غالي معسكر بجانب مولودية وهران في الجزائري قبل التحاقه بناديه الحالي فارينسي البرتغالي مطلع عام 2022.
وانضم بشير بلومي إلى فريق الرديف بالنادي البرتغالي قبل تصعيده للفريق الأول وظهوره بمستوى مميز.
ولعب العديد من نجوم الكرة الجزائرية في صفوف مارسيليا على رأسهم جمال بلماضي مدرب محاربي الصحراء السابق وإبراهيم حمداني وكريم زياني.