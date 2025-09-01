فوندروسوفا تقصي ريباكينا وتصطدم بسابالينكا في ربع نهائي أمريكا المفتوحة

حجزت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا مكانها في دور الثمانية من بطولة أمريكا المفتوحة للتنس بفوزها 6 ـ 4 و5-7 و6-2 على المصنفة التاسعة إيلينا ريباكينا، في مواجهة جمعت بين فائزتين سابقتين في البطولات الكبرى اليوم الاثنين.

وضربت فوندروسوفا موعدا مثيرا في ربع نهائي أمريكا المفتوحة مع البيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بدورها على الإسبانية كريستينا بوكسا.

وتعود فوندروسوفا التي تراجعت إلى التصنيف 60 عالميا، إلى دور الثمانية في فلاشينغ ميدوز للمرة الثانية بعد نسخة العام 2023.

وفازت فوندروسوفا بالمجموعة الأولى بفارق ضئيل (6 ـ 4) تحت الأضواء الكاشفة في ملعب آرثر آش، وعاقبت ريباكينا التي حققت أقل من 50 بالمئة من نقاط إرسالها الأول.

وبعد تبادل مبكر لكسر الإرسال بين بطلتي ويمبلدون السابقتين، حافظت اللاعبة التشيكية على إرسالها لتحسم المجموعة وتتقدم في النتيجة.

ودخلت ريباكينا المجموعة الثانية بشراسة أكبر وكسرت إرسال منافستها لتتنزع التقدم، قبل أن ترد فوندروسوفا على الفور.

وأهدرت ريباكينا لاعبة كازاخستان نقطة حسم المجموعة، لكنها لم تخطئ في فرصتها الثانية بعدما أطلقت مجموعة من الضربات الناجحة لتكسر إرسال فوندروسوفا مجددا وتتعادل 1-1 في المجموعات.

وقاتلت فوندروسوفا (26 عاما) في المجموعة الحاسمة، وكسرت إرسال ريباكينا مرتين لتتقدم ثم حافظت إلى إرسالها، وحسمت الفوز بفضل ثلاث ضربات إرسال ساحقة متتالية.

ومن جانبها، سحقت أرينا سبالينكا حاملة اللقب، الإسبانية غير المصنفة كريستينا بوكسا بنتيجة 6-1 و6-4 لتعود إلى دور الثمانية في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس اليوم الاثنين.

وحققت المصنفة الأولى عالميا، التي خسرت في نهائي بطولتي أستراليا وفرنسا المفتوحتين، أسهل انتصار لها هذا العام، لتقترب من أن تصبح أول لاعبة منذ سيرينا وليامز (2012-2014) تفوز بلقب أمريكا المفتوحة أكثر من مرة تواليا.

وساعد كسر مبكر للإرسال في المجموعة الافتتاحية سبالينكا على أخذ زمام المبادرة وتقدمت 5-1 بفضل ضربة ساحقة من على الشبكة قبل أن تحسم المجموعة بسهولة في 27 دقيقة فقط بينما لم تجد منافستها المتوترة أي حلول.

وبعد ذلك عادت بوكسا لتجعل النتيجة 3-4 بعد شوط مثير استمر لأكثر من عشر دقائق، لكن سبالينكا واصلت تقدمها بهدوء حتى ضمنت الفوز بسهولة بمجموعتين دون رد.

وتلعب المصنفة الأولى عالميا وحاملة اللقب أرينا سبالينكا مع التشيكية ماركيتا فوندوروسوفا.