أول استفسار حول الاستثمار في نادي الشباب السعودي

قطعت الكرة السعودية خطوة جديدة في مجال الاستثمار الرياضي بعد إعلان وزارة الرياضة تخصيص أول 3 أندية وهي الأنصار والخلود والزلفي.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي انتقال حقوق ملكية الأندية الثلاثة إلى جهات استثمارية من بينها نادي الخلود الذي استحوذ عليه رجل الأعمال الأمريكي بن هاربورغ.

وبحسب الإعلامي فهد السبيعي عبر حسابه بمنصة إكس فإن نادي الشباب السعودي تلقى أيضاً استفساراً هو الأول بشأن الاستثمار الرياضي.

وأوضح أن هناك استفسار من جانب بعض الصناديق السيادية الخليجية بشأن الاستثمار في نادي الشباب.

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وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت طرح 6 أندية سعودية للتخصيص وهي الأنصار والخلود والزلفي بجانب العروبة والنهضة والأخدود.

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ويعد نادي الشباب أحد أبرز الفرق السعودية لكرة القدم والتي حققت العديد من البطولات خلال مشاركاتها السابقة.

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وفاز الشباب بلقب الدوري السعودي 6 مرات آخرها عام 2012 بجانب فوزه ببطولة كأس خادم الحرمين الشريفين آخرها عام 2014 كما توج في العام ذاته بلقب كأس السوبر السعودي.

وتوج الشباب بالبطولة العربية مرتين عامي 1992 و1999 وفاز بلقب كأس الكؤوس الآسيوية عام 2001.