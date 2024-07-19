أتم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي التعاقد مع اللاعب ليني يورو مدافع ليل الفرنسي.

وواجه مانشستر يونايتد صراعًا قويًا مع ريال مدريد الإسباني، الذي توصل لاتفاق مع اللاعب صاحب الـ 18 عامًا للتعاقد معه في الموسم المقبل.

ولكن مانشستر يونايتد حسم الصفقة بعد النجاح في إقناع اللاعب بتغيير وجهته للدوري الإنجليزي بجانب سداد مبلغ 52 مليون جنيه إسترليني للنادي الفرنسي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، إلى جانب مبلغ 6.7 كبنود إضافية.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد استعان بلاعبه الأسبق ريو فرديناند لحسم صفقة ليني يورو على غرار ما فعله بالتفاوض لإقناع الفرنسي رافايل فاران نجم ريال مدريد بالانضمام إلى الفريق الإنجليزي في صيف 2021.

ونشر نادي مانشستر يونايتد عبر حسابه الرسمي بموقع إكس مقطع فيديو لريو فرديناند يهنئ ليني يورو بالتوقيع للعملاق الإنجليزي، إشارة إلى دور اللاعب السابق في حسم الصفقة.

وخاض ليني يورو صاحب الـ 18 عامًا 44 مباراة في الموسم الماضي مع ناديه السابق ليل الفرنسي، وسجل 3 أهداف، ولفت الأنظار بأدائه الدفاعي المميز.