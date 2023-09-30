باريس سان جيرمان يهدر فرصة اعتلاء صدارة الدوري الفرنسي بتعادله مع كليرمو

أهدر باريس سان جيرمان فرصة لاعتلاء صدارة دوري الدرجة الأولى الفرنسي بتعادله سلبيا مع كليرمو، اليوم السبت.

وبهذا يتقدم سان جيرمان حامل اللقب إلى المركز الثاني برصيد 12 نقطة من سبع مباريات، بفارق نقطة وحيدة خلف بريست الذي يحل ضيفا على نيس صاحب المركز الثالث غدا الأحد.

وتمكن كليرمو من الارتقاء إلى المركز 17 وقبل الأخير برصيد نقطتين.