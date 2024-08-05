أثارت الأوكرانية ياروسلافا ماهوكيخ جدلًا كبيرًا، بعد ظهورها نائمة، وذلك في أعقاب فوزها بالميدالية الذهبية في القفز العالي للسيدات في دورة الألعاب الأولمبية بباريس يوم الأحد الماضي.

وحصدت ياروسلافا ماهوكيخ الميدالية الذهبية، بعد أن قفزت بارتفاع مترين أمام جمهور متحمس على استاد فرنسا.

وخطفت اللاعبة الأوكرانية الحسناء الأنظار، بعد تداول صور لها، وهي مستلقية على فراش أخضر، وبدا أنها تغفو.

وقالت ماهوكيخ عن ظهورها نائمة لمجلة "تايم" الأمريكية: "أشعر بالراحة عندما أستلقي، وفي بعض الأحيان أستطيع مشاهدة السحب، في أحيان أخرى أقوم بعد الأرقام من 1 إلى 4، أو الشهيق والزفير، الأمر أشبه بالاسترخاء لتقليل الضغوط".

وأشارت المجلة إلى أن ماهوكيخ تعلمت هذه الطريقة من مدربها سيرجي ستيبانوف الذي اقترح عليها الاسترخاء لفترة طويلة بين القفزات، لأن هذا الأسلوب يسمح للدم بالتجمع في الساق.

يذكر أن ياروسلافا ماهوكيخ، قد هربت من منزلها في دنيبرو بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022 لكنها واصلت مسيرتها التنافسية وحصلت على الذهب الأولمبي بعد أسابيع من تحطيم الرقم القياسي العالمي الذي ظل صامدًا منذ عام 1987 بقفزة بلغ ارتفاعها 2.10 متر.

وقفزت بطلة العالم الارتفاع الذي فازت به في محاولتها الأولى، وحصلت على الميدالية الذهبية على حساب الأسترالية بفضل قلة عدد الإخفاقات، وانحنت للجماهير عندما حاولت مرة واحدة قفز ارتفاع 2.04 متر لكنها أسقطت العارضة.