موتيابا لاعب الزمالك يسجل هدفا رائعا في شباك الجزائر (فيديو)
سجل الأوغندي ترافيس موتيابا، مهاجم نادي الزمالك المصري، هدف منتخب بلاده في شباك الجزائر، خلال مباراة الفريقين، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.
وتلعب الجزائر ضد أوغندا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.
وبعد مرور ما يقرب من 10 دقائق على انطلاق صافرة البداية، أحرز موتيابا هدفًا رائعًا لصالح أوغندا في شباك الجزائر.
واستلم موتيابا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وسدد أرضية صاروخية سكنت شباك منتخب "الخُضر".
وتتواجد الجزائر وأوغندا في المجموعة السابعة من تصفيات كأس العالم، رفقة منتخبات غينيا وموزمبيق وبوتسوانا والصومال.
وتتقاسم الجزائر صدارة المجموعة السابعة مع غينيا وأوغندا وموزمبيق، ولكل منتخب ست نقاط بعد ثلاث مباريات.