موتيابا لاعب الزمالك يسجل هدفا رائعا في شباك الجزائر (فيديو)

وتلعب الجزائر ضد أوغندا، مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وبعد مرور ما يقرب من 10 دقائق على انطلاق صافرة البداية، أحرز موتيابا هدفًا رائعًا لصالح أوغندا في شباك الجزائر.

واستلم موتيابا الكرة من خارج منطقة الجزاء، وسدد أرضية صاروخية سكنت شباك منتخب "الخُضر".