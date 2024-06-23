فنزويلا تقلب الطاولة على الإكوادور في كوبا أمريكا
قلب منتخب فنزويلا الطاولة على منافسه الإكوادور وحول تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.
بدأت المباراة بمحاولات من جانب المنتخبين للاستحواذ على وسط الملعب ، ولكن القائد إينر فالنسيا وضع منتخب الإكوادور في موقف حرج بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 22 بتدخل عنيف ضد لاعب فنزويلا.
وأدرك اللاعب جيرمي سارمينتو هدف التقدم لصالح منتخب الإكوادور في الدقيقة 40 من عمر اللقاء.
وتألق حارس فنزويلا في حماية مرماه من استقبال هدف ثانٍ لصالح الإكوادور وحافظ على حظوظ منتخب بلاده في العودة للمباراة وهو ما حدث بالفعل خلال الشوط الثاني.
وسجل جهوندير كاديز هدف التعادل لصالح فنزويلا في الدقيقة 65 من عمر اللقاء بتسديدة قوية سكنت الشباك.
وأحرز إدوارد بيلو الهدف الثاني لصالح فنزويلا في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.
وبهذه النتيجة ، حصل منتخب فنزويلا على أول 3 نقاط في المجموعة متصدرًا الترتيب قبل لقاء المكسيك وجامايكا.