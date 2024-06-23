فنزويلا تقلب الطاولة على الإكوادور في كوبا أمريكا

قلب منتخب فنزويلا الطاولة على منافسه الإكوادور وحول تأخره بهدف إلى فوز مثير بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي أقيم في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بالجولة الأولى للمجموعة الثانية ببطولة كوبا أمريكا المقامة حاليًا في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأت المباراة بمحاولات من جانب المنتخبين للاستحواذ على وسط الملعب ، ولكن القائد إينر فالنسيا وضع منتخب الإكوادور في موقف حرج بعدما تعرض للطرد في الدقيقة 22 بتدخل عنيف ضد لاعب فنزويلا.