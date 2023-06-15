لماذا اختار بيلينغهام ارتداء الرقم 5 مع ريال مدريد؟

وشهدت مراسم تقديم بيلينغهام لوسائل الإعلام مفاجأة كبيرة، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 5 بعدما تردد أنه تم تخييره بين عدة أرقام أخرى مثل الرقم 7 الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور، و11 الذي بات من نصيب رودريغو غوس.

وحسب التقارير كان بيلينغهام يرغب في البداية في الاستمرار بنفس رقمه المفضل 22 وهو الرقم الذي يرتديه حاليًا الألماني روديغر مدافع الفريق، قبل أن يتم تغيير الأمر ليظهر الشاب الإنجليزي برقم مفاجئ.

وحصل بيلينغهام على الرقم 5 الذي كان يرتديه الموسم الماضي المدافع الإسباني فاييخو، وهو الرقم الذي اشتهر به زين الدين زيدان حينما لعب لريال مدريد.

ومن المعروف أن زيدان هو قدوة جود بيلينغهام وملهمه الأول، حسب تصريحات سابقة للاعب.

وكان بيلينغهام وشقيقه قد ظهرا في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، بين ريال مدريد وليفربول في باريس، بدعوة خاصة من زين الدين زيدان.