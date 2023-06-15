لماذا اختار بيلينغهام ارتداء الرقم 5 مع ريال مدريد؟
قدّم نادي ريال مدريد الإسباني لاعبه الجديد جود بيلينغهام اليوم الخميس، حيث أصبح الدولي الإنجليزي ذو الـ19 عامًا لاعبًا بالفريق الأول لكرة القدم بشكل رسمي.
وبات بيلينغهام ثالث صفقات ريال مدريد هذا الصيف، بعد فران غارسيا وإبراهيم دياز.
وشهدت مراسم تقديم بيلينغهام لوسائل الإعلام مفاجأة كبيرة، حيث سيرتدي اللاعب القميص رقم 5 بعدما تردد أنه تم تخييره بين عدة أرقام أخرى مثل الرقم 7 الذي حصل عليه فينيسيوس جونيور، و11 الذي بات من نصيب رودريغو غوس.
وحسب التقارير كان بيلينغهام يرغب في البداية في الاستمرار بنفس رقمه المفضل 22 وهو الرقم الذي يرتديه حاليًا الألماني روديغر مدافع الفريق، قبل أن يتم تغيير الأمر ليظهر الشاب الإنجليزي برقم مفاجئ.
وحصل بيلينغهام على الرقم 5 الذي كان يرتديه الموسم الماضي المدافع الإسباني فاييخو، وهو الرقم الذي اشتهر به زين الدين زيدان حينما لعب لريال مدريد.
ومن المعروف أن زيدان هو قدوة جود بيلينغهام وملهمه الأول، حسب تصريحات سابقة للاعب.
وكان بيلينغهام وشقيقه قد ظهرا في نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم قبل الماضي، بين ريال مدريد وليفربول في باريس، بدعوة خاصة من زين الدين زيدان.
وقال بيلينغهام خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه اليوم الخميس: "زيدان مصدر إلهام كبير للغاية، أنا معجب به كثيرًا".
وتابع :"أنا أحب زيدان، لكن لا أريد أن أكون مثله، أريد أن أكون جود".
ووجه بيلينغهام الشكر لفاييخو على منحه القميص رقم 5، قائلًا: "أريد أن أشكر فاييخو إنه رجل رائع".
وشهد الصيف الحالي، حركة تغييرات كبيرة في أرقام لاعبي ريال مدريد بعد رحيل كريم بنزيما وإيدين هازارد وماريانو دياز وماركو أسينسيو.
وتبقى الرقم 9 حاليًا دون لاعب منذ رحيل بنزيما، ومن المتوقع أن يتم منحه للمهاجم الأساسي الذي سيقود خط هجوم ريال مدريد خلال الموسم القادم مع أنباء رغبة النادي الإسباني في التعاقد مع هاري كين أو كيليان مبابي.