أكد هداف المنتخب الأولمبي المغربي، ونجم أولمبياد باريس 2024، سفيان رحيمي، أن "دعاء والديه" وإضافة زملائه وبصمة مدربه طارق السكتيوي كانت حاسمة في تحقيقه إنجاز تاريخي غير مسبوق في مسيرته الكروية وذلك بقيادة أسود الأطلس لإحراز الميدالية البرونزية للنسخة الحالية من الأولمبياد.

وتألق سفيان رحيمي، مهاجم المنتخب المغربي الأول، الذي كان ضمن 3 لاعبين فوق سن 23 عاما، عززوا صفوف المنتخب، بشكل لافت في ألعاب باريس عندما سجل في كل المباريات بانتظام وأحرز 8 أهداف في 6 مباريات كأفضل هداف للمسابقة حاليا وثاني أفضل هداف لنسخة واحدة في تاريخ الأولمبياد.

وقال رحيمي متحدثا عن إنجازيه الجماعي والفردي غير المسبوقين: "كنا نتطلع إلى التتويج بالميدالية الذهبية، لكن بعض العوامل البسيطة حرمتنا من الحصول على اللقب الأولمبي، لكن التتويج بالبرونزية هو إنجاز تاريخي حصلنا عليه بفضل مجهودات كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب".

وأضاف مهاجم العين الإمارتي: "هذه الميدالية تبقى تاريخية لأول جيل يظفر بها في تاريخ المنتخب المغربي الأولمبي، نحن سعداء جدا بهذا التتويج ونتطلع دائما نحو الأفضل".

وبخصوص إنجازه الفردي اللافت بتسجيله 8 أهداف، وتتويجه منطقيا بجائزة أفضل هداف في ألعاب باريس 2024، قال رحيمي: "هذا التألق سببه دعاء الخير من والدي ووالدتي، والعمل الكبير من كل زملائي والمدرب طارق السكتيوي"..

وسجل رحيمي هدفين في شباك المنتخب الأولمبي المصري في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث، مساء الخميس، ليقود المغاربة للفوز بالميدالية البرونزية لأول مرة في تاريخ الألعاب الأولمبية".

وكان رحيمي سجل ثنائية في شباك الأرجنتين في المباراة الأولى، ثم هدفا أمام كل من أوكرانيا والعراق والولايات المتحدة وإسبانيا، قبل أن يختم الأولمبياد بثنائية في فوز المغرب على مصر بستة أهداف نظيفة.

يشار إلى أن نهائي مسابقة كرة القدم في الأولمبياد تجمع غدا الجمعة منتخبي فرنسا البلد المستضيف و إسبانيا.