رقم تاريخي.. كم جائزة حصدها محمد صلاح هذا الموسم؟

أضاف النجم المصري محمد صلاح جائزة جديدة إلى سجل إنجازاته الفردية بعدما اقتنص جائزة لاعب العام في إنجلترا من جانب جمعية اللاعبين المحترفين مساء اليوم الثلاثاء.

ونجح نجم ليفربول في تقديم موسم أكثر من رائع قاد خلاله الريدز لتحقيق لقب الدوري الإنجليزي بخلاف الفوز بجائزة هداف البريميرليغ، وأفضل صانع للأهداف.

وكلّل صلاح جهوده بالتتويج بهذه الجائزة التي تأتي وفقاً لنظام التصويت من جانب أعضاء الجمعية على القائمة المختصرة التي تم طرحها في شهر أبريل الماضي.

وتواجد نجم ليفربول على رأس التشكيل المثالي للدوري الإنجليزي في الموسم الماضي.

وأصبح صلاح أول لاعب في التاريخ يفوز بجائزة الأفضل في إنجلترا 3 مرات بعد أن حصد الجائزة ذاتها موسم 2017 – 2018 بجانب موسم 2021 – 2022 بخلاف الموسم الحالي.

وتعد جائزة أفضل لاعب من رابطة اللاعبين المحترفين الخامسة لصلاح هذا الموسم.

وحصد النجم المصري جائزة الحذاء الذهبي لكونه هداف الدوري الإنجليزي بجانب جائزة أفضل صانع للأهداف.

وتُوج صلاح بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي المقدمة من جانب رابطة البريميرليغ.

وحصل النجم المصري أيضاً على جائزة أفضل لاعب من رابطة الكتاب الصحفيين الرياضيين في إنجلترا.