كشفت تقارير صحفية أن منظمي دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" قرروا حظر تواجد عملاق الوجبات السريعة "ماكدونالدز"، كجزء من حملة صحية ستقوم بها.

ومن المرتقب أن تنطلق دورة الألعاب الأولمبية، يوم الجمعة، وستستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

ووفقا لما أوضحته صحيفة "ديلي ميل"، فإنه تقرر جعل دورة الألعاب الأولمبية المقبلة مخصصة للنباتيين؛ ما نتج عنه حظر منتجات مطاعم "ماكدونالدز" الشهيرة بتقديم وجبات اللحوم سريعة التحضير.

وألقت الصحيفة الضوء على تصريح سابق للجامايكي يوسين بولت، إذ ادّعى أنه التهم 1000 قطعة دجاج من "ماكدونالدز" عندما فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية عام 2008، مؤكدة أن أولمبيي اليوم لن يحصلوا على أي شيء من هذه الأمور.

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وأضاف التقرير: "سيحصل أولمبييو اليوم على أطباق فاخرة، بينما تتبع باريس نهجًا نباتيًّا ومستدامًا لتناول الطعام باعتبارها مضيفة لألعاب الصيف هذا العام".

وأشارت الصحيفة، إلى أنه سيتم تقديم الأطعمة النباتية للرياضيين مع إجراء بعض التعديلات على تقاليد الطهي الفرنسية، من خلال تقديم أطباق خفيفة من مصادر محلية بهدف تعزيز الصحة الجيدة وتقليل انبعاثات الكربون.

كما سيتم تقديم الكرواسون والبيض المسلوق وكريمة الخرشوف والجبن المغطى بالكمأة.

وأوضحت "ديلي ميل" أنه سيكون ما يقرب من ثلثي الأطباق الخمسمائة المعروضة نباتية، بما في ذلك خيارات خالية من اللحوم مثل البيف بورجينيون النباتي، وهو طعام خالٍ من اللحوم يتضمن البصل والملفوف المخلل وصلصة العسل والخردل.

أما بالنسبة لأولئك الذين يشتاقون إلى قطع الدجاج من "ماكدونالدز"، ستُقدم لهم قطع الدجاج المقلي المصنوعة من الصويا كبديل.

وسيتم إعادة توزيع بقايا الطعام على المحتاجين، وإعادة استخدام بقايا البن المطحون للتسميد.

وأثار النهج الجديد استياء بعض مشجعي الرياضة، إذ وصل الأمر بأحدهم إلى حدّ وصفه بأنه مؤامرة.

وكتب أحدهم على منصة "إكس": "هناك شيء يسمى البروتين يحتاجه جميع الرياضيين النخبة، ولا يوجد سوى القليل جدًّا منه في الخضروات، أعتقد أن هذا مؤامرة من الفرنسيين لإضعاف المنافسة".

وشدد آخر: "أنتم تطعمون الرياضيين، وليس نباتيين ضعفاء، لم يكبر الرياضيون الأولمبيون على هذا الطعام".