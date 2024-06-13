نجم الاتحاد السعودي يسجل هدفا رائعا في تدريبات فرنسا (فيديو)
سجل نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، هدفًا رائعًا خلال تدريباته مع المنتخب الفرنسي، ضمن الاستعداد لانطلاق منافسات بطولة "يورو 2024"، التي تبدأ غدًا الجمعة حتى الـ14 من يوليو المقبل في ألمانيا.
وينافس منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من بولندا وهولندا والنمسا.
ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي فيديو لكانتي في التدريبات وهو يستقبل كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها من مرة واحدة بيمناه ويسكنها الشباك، لترتسم على وجهه ابتسامته المشهورة.
ويبدأ منتخب فرنسا مشواره في البطولة بمواجهة النمسا، يوم الاثنين المقبل، قبل مواجهتي هولندا وبولندا بالجولتين الثانية والثالثة.
ويطمح منتخب الديوك الفرنسية في تعويض إخفاقه في كؤوس أمم أوروبا الأخيرة بعد خسارته نهائي نسخة 2016، فيما يعود آخر لقب حققه في المسابقة القارية إلى عام 2000.
انضم نغولو كانتي (33 عامًا) إلى الاتحاد خلال نافذة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من تشيلسي الإنجليزي، وسريعًا، تمكن متوسط الميدان الفرنسي من فرض نفسه "عنصرًا لا غنى عنه" بتشكيلة الفريق السعودي، الذي يرتبط معه بعقد حتى يونيو 2026.
وأحرز اللاعب 4 أهداف وقدّم 6 تمريرات حاسمة خلال مبارياته الـ44 مع الاتحاد.
ورغم تألقه على المستوى الفردي، كان موسم الدولي الفرنسي الأول مع الاتحاد سيئًا، ولم يستطع الظفر بأي لقب، وتراجع ترتيب النادي للمركز الخامس في دوري روشن السعودي، والتي تُوّج "النمور" بلقبها في الموسم الماضي 2022-23.