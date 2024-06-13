نجم الاتحاد السعودي يسجل هدفا رائعا في تدريبات فرنسا (فيديو)

سجل نغولو كانتي، نجم نادي الاتحاد السعودي، هدفًا رائعًا خلال تدريباته مع المنتخب الفرنسي، ضمن الاستعداد لانطلاق منافسات بطولة "يورو 2024"، التي تبدأ غدًا الجمعة حتى الـ14 من يوليو المقبل في ألمانيا.

وينافس منتخب فرنسا في المجموعة الرابعة ببطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، مع كل من بولندا وهولندا والنمسا.

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب الفرنسي فيديو لكانتي في التدريبات وهو يستقبل كرة عرضية من الجهة اليسرى ليقابلها من مرة واحدة بيمناه ويسكنها الشباك، لترتسم على وجهه ابتسامته المشهورة.