ترتيب هدافي الدوري السعودي

سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي في شباك ضمك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.

وتقدم ضمك بالهدف الأول عن طريق جورج كيفين نكودو في الدقيقة 45، ثم تعادل النصر عن طريق تاليسكا في الدقيقة 52، ليضيف رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 56.