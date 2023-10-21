ترتيب هدافي الدوري السعودي
رونالدو يحلق في الصدارة
سجل البرتغالي كريستيانو رونالدو هدفا رائعا لفريقه النصر السعودي في شباك ضمك، خلال المباراة التي تجمع الفريقين، مساء السبت، في الدوري السعودي.
وتقدم ضمك بالهدف الأول عن طريق جورج كيفين نكودو في الدقيقة 45، ثم تعادل النصر عن طريق تاليسكا في الدقيقة 52، ليضيف رونالدو الهدف الثاني من ركلة حرة مباشرة رائعة في الدقيقة 56.
بهذا الهدف واصل رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي برصيد 11 هدفا، ويأتي خلفه ميتروفيتش، نجم الهلال، ومراد باتنا، نجم الفتح، ولكل منهما 7 أهداف.
ويحتل النصر المركز الخامس في ترتيب الدوري برصيد 19 نقطة، بينما يأتي ضمك في المركز العاشر بـ10 نقاط.