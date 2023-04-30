النصر السعودي يستهدف أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد المعار لإشبيلية

يسعى نادي النصر للتعاقد مع المدافع البرازيلي أليكس تيليس لاعب مانشستر يونايتد المعار إلى إشبيلية.

وبحسب صحيفة "أس" الإسبانية فإن النصر يريد التعاقد مع أليكس تيليس الذي من المقرر أن تنتهي فترة إعارته لإشبيلية بنهاية هذا الموسم.

وأكدت الصحيفة أن أليكس تيليس البالغ من العمر 30 عاما ليس ضمن خطط المدرب الهولندي إيريك تين هاغ المدير الفني لمانشستر يونايتد للموسم المقبل.

وبحسب موقع "transfermarkt" فإن عقد تيليس مع مانشستر يونايتد ينتهي في يونيو 2024.

وشارك تيليس هذا الموسم في 32 مباراة مع إشبيلية صنع فيها 3 أهداف، علما أنه شارك في 50 مباراة مع مانشستر يونايتد سجل فيها هدفا وحيدا وصنع 8.

وسبق لأليكس تيليس أن لعب في البرازيل لغريميو، ولغالطة سراي التركي وبورتو البرتغالي ولإنتر ميلان.