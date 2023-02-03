أول تعليق من ماسون غرينوود على إسقاط التهم الجنائية ضده
علق الإنجليزي ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الشاب عن إعلان الشرطة البريطانية إسقاط كافة التهم الجنائية ضده بعد أكثر من عام من اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب واعتداء على امرأة.
وقال النجم البالغ من العمر 21 عاما: "أشعر بالارتياح لأن هذه القضية قد انتهت الآن وأود أن أشكر عائلتي وأحبائي وأصدقائي على دعمهم، ولن تكون هناك تعليقات أخرى في الوقت الحالي".
وأصدر مانشستر يونايتد بيانا حول القضية جاء فيه: "أحيط مانشستر يونايتد علما بقرار دائرة الادعاء بإسقاط جميع التهم الموجهة إلى ماسون غرينوود، سيجري النادي الآن تحقيقاته الخاصة قبل تحديد الخطوات التالية".
وأكد النادي الإنجليزي أنه سيتخذ الخطوات المناسبة لمستقبل غرينوود بعد التحقيق الداخلي.
وكانت الشرطة البريطانية قد أكدت إسقاط التهمة الجنائية ضد غرينوود، وقال ناطق رسمي باسمها: "من واجبنا إبقاء كل القضايا قيد المراجعة المستمرة، في هذه القضية كان الجمع بين انسحاب الشهود الرئيسيين وظهور أدلة جديدة تعني أنه لم يعد هناك احتمال واقعي بالإدانة؛ وفي هذه الظروف من واجبنا إيقاف المتابعة".
وأوقف مانشستر يونايتد غرينوود بعد اعتقاله بسبب تهمة محاولة اغتصاب والاعتداء الجنسي. ورغم إطلاق سراحه بعد 3 أيام لكنه ظل خارج النادي ويتلقى راتبه الذي يبلغ 75 ألف جنيه إسترليني، كما ألغت عدة شركات رعايتها للعب وتم سحبه من لعبة الفيفا.
ومع إسقاط التهم ضده ينتظر غرينوود أن يعود مجددا لمزاولة كرة القدم، لكن القرار بيد مانشستر يونايتد الذي يملك عقده.
وشارك غرينوود رفقة الفريق الأول لمانشستر يونايتد منذ 2019 في 129 مباراة وسجل 35 هدفا، كما لعب رفقة منتخب إنجلترا الأول مباراة دولية واحدة.