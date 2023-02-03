أول تعليق من ماسون غرينوود على إسقاط التهم الجنائية ضده

علق الإنجليزي ماسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الشاب عن إعلان الشرطة البريطانية إسقاط كافة التهم الجنائية ضده بعد أكثر من عام من اعتقاله بتهمة محاولة اغتصاب واعتداء على امرأة.

وقال النجم البالغ من العمر 21 عاما: "أشعر بالارتياح لأن هذه القضية قد انتهت الآن وأود أن أشكر عائلتي وأحبائي وأصدقائي على دعمهم، ولن تكون هناك تعليقات أخرى في الوقت الحالي".