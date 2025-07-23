مطالب صادمة.. حل أخير لإنقاذ انتقال أسامة الشريمي إلى الإفريقي التونسي

كشفت مصادر عن تطورات جديدة في ملف انتقال اللاعب الليبي أسامة الشريمي إلى النادي الإفريقي التونسي، وسط مطالب مالية "صادمة" تهدد بإفشال الصفقة رغم وصول اللاعب إلى تونس منذ أيام.

أخبار ذات علاقة تطورات حاسمة في صفقة انتقال الليبي أسامة الشريمي إلى الإفريقي التونسي

وكان الشريمي، الذي يعد أحد أبرز نجوم الكرة الليبية في المواسم الأخيرة، قد لعب 24 مباراة مع نادي السويحلي الليبي الموسم الماضي، سجل خلالها 7 أهداف وقدم 3 تمريرات حاسمة، ما جعله محط أنظار الأندية العربية، وعلى رأسها الإفريقي.

وتخلى الشريمي عن عروض مالية كبيرة من ناديه السابق، السويحلي الليبي، من أجل تحقيق حلمه باللعب في الدوري التونسي، لكن الفجوة بين طلباته وإمكانيات الإفريقي قد تعوق الصفقة.

أخبار ذات علاقة الإفريقي التونسي يقيل محمد الساحلي

المفاوضات متعثرة.. وشروط "كبيرة"

كشف مصادر أن المفاوضات لا تزال متعطلة بين الإفريقي ووكيل أعمال الشريمي، رغم مرور عدة أيام على وصول اللاعب إلى تونس.

ويطالب اللاعب بحصوله على 250 ألف دولار في الموسم الأول، و300 ألف دولار في الموسم الثاني، بالإضافة إلى بند تسريح يتراوح بين 200 و250 ألف دولار.

ويرى المسؤولون في الإفريقي أن هذه المطالب "كبيرة"، خاصة في ظل الأوضاع المالية التي يعاني منها النادي، وفقًا لمصادر مقربة من الملف.

في ظل تعثر المفاوضات، يُتوقع أن يشهد اليوم الخميس جولة جديدة من المباحثات بين الطرفين، مع احتمال تدخل النجم الليبي علي يوسف، لإقناع الشريمي بتخفيف مطالبه أو الوصول إلى حل وسط ينقذ العملية.