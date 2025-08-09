زوجة إندريك تشتبك مع جماهير ريال مدريد (صورة)

كتب – نور الدين ميفراني

دخلت عارضة الأزياء والمؤثرة غابرييلي ميراندا، زوجة البرازيلي إندريك، مهاجم ريال مدريد، في جدال مع المشجعين بعد نشرها لفيديو أخير يجمعهما على منصة "إنستغرام".

وأقام إندريك مؤخرا حفلا للزفاف من زوجته غابرييلي وسط أجواء رائعة بحضور أصدقاء النجم البرازيلي وأفراد العائلتين، كما قضيا شهر العسل في اليابان.

أخبار ذات علاقة 3 صور رائعة لنجم ريال مدريد إندريك وصديقته بالزي الياباني (شاهد)

وقامت غابرييلي ميراندا بدورها بنشر أول مقطع فيديو لحفل زفافها من إندريك فيليبي، وهو ما لاقى ردود فعل واسعة من الجمهور المدريدي الذي ينتظر عودة اللاعب من الإصابة وتقديمه مستوى مغاير لما قدمه الموسم الماضي.

ويرتبط إندريك بشريكته الحالية غابرييلي صاحبة الـ22 عاماً قبل انتقاله إلى ريال مدريد.

وردت غابرييلي على متابع، علق على الفيديو: "أسوأ صفقة لريال مدريد حتى في جلوسه على مقاعد البدلاء"، قائلة: "أنت رائع يا دافي، في أي فريق تلعب؟".

وكتب متابع آخر: "منذ متى لعب مباراة كأساسي"، وردت زوجة إندريك: "وما هو فريقك بالضبط؟".

كما ردّت ميراندا على الانتقادات التي شككت في صحة علاقتهما، وادّعاء عدم معرفتها بإندريك كلاعب كرة قدم قبل لقائها به، ودافعت غابرييلي عن علاقتهما وصدق مشاعرها تجاه نجم ريال مدريد، نافيةً الاتهامات بأن اهتمامها كان بدافع الشهرة أو المال فقط.

واضطرت زوجة المهاجم البرازيلي أندريك لإغلاق خاصية التعليقات على صفحتها في "إنستغرام" لتجنب المزيد من الجدال مع المتابعين.

ويتعافى المهاجم البرازيلي من إصابة أبعدته عن ريال مدريد منذ نهاية الموسم الماضي، وقرر الفريق منحه رقم 9 رغم أنه لم يطلبه بسبب الأسبقية في الفريق الأول على المهاجم الشاب غونزالو غارسيا.

أخبار ذات علاقة رقص مثير و قُبلات.. أول فيديو من حفل زفاف إندريك

وبذلك، ينضم إندريك إلى قائمة اللاعبين الأساطير الذين ارتدوا القميص رقم 9 في تاريخ ريال مدريد، مثل كريم بنزيما والظاهرة رونالدو.

وبعد أن ارتدى النجم البرازيلي القميص رقم 16 في موسمه الأول، الذي شهد دقائق قليلة لكنها كانت مؤثرة، فإنه سيخلفه الآن غونزالو غارسيا الذي شوهد وهو يرتدي القميص نفسه في تدريبات الفريق الأخيرة.

وبهذا القرار، يؤكد ريال مدريد ثقته الكبيرة في إندريك كأحد أبرز مهاجمي المستقبل، ويغلق الباب أمام أي شائعات حول إمكانية رحيله.