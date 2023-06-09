حظر تجفيف الكرات قبل رميات التماس بالدرجات الأدنى في إنجلترا

سيصبح مشهد اللاعبين وهم يجففون الكرة بدقة، لإلقاء الكرة برمية التماس في منطقة جزاء المنافس شيئا من الماضي، في بطولات الدوري الأدنى لكرة القدم في إنجلترا، بعد أن صوتت الأندية على حظر استخدام المناشف قبل رميات التماس.

وفي ضربة لأولئك الذين يستخدمون رميات التماس الطويلة كسلاح مفضل، صوتت أندية رابطة الدوري الإنجليزي بالموافقة على تعديل القاعدة في اجتماعها السنوي أمس الخميس.

وستمنع القاعدة أيضا اللاعبين من استخدام الملابس التي يقدمها المشجعون لتجفيف الكرات، وهو الموقف الذي ظهر في نوفمبر، عندما أعطى أحد مشجعي روثرهام يونايتد المدافع ويس هاردينغ سترة لتجفيف الكرة قبل رمية التماس.