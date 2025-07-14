جلسة مرتقبة بين الخطيب ونجم الأهلي المصري

يعقد محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي المصري، جلسة مرتقبة غداً الثلاثاء مع إمام عاشور، نجم الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء، بحضور محمد يوسف المدير الرياضي.

وبدأ لاعبو الأهلي التجمع، اليوم الاثنين؛ من أجل الخضوع للفحوص الطبية والقياسات البدنية تمهيداً لخوض منافسات الموسم الكروي الجديد.

ويفتتح الأهلي موسمه المقبل بخوض منافسات الدوري المصري الذي ينطلق يوم 8 أغسطس المقبل.

وشارك الأهلي أخيراً في كأس العالم للأندية 2025 في الولايات المتحدة الأمريكية، واحتل المركز الأخير في المجموعة الأولى برصيد نقطتين بعد التعادل مع إنتر ميامي الأمريكي دون أهداف وبورتو البرتغالي بنتيجة 4-4 والخسارة أمام بالميراس البرازيلي بنتيجة 0-2.

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وقال مصدر مطلع داخل الأهلي لـ"إرم نيوز" إن الخطيب طلب الجلوس مع إمام عاشور للتفاوض معه بشأن تعديل عقده الحالي الممتد حتى عام 2028.

وأعلن الأهلي في وقت سابق رغبته في تمديد عقد اللاعب صاحب الـ 27 عاماً مع زيادة قيمة راتبه السنوي تقديراً لما قدمه من مستويات طيبة.

وانضم عاشور إلى الأهلي في صيف 2023 قادماً من ميتيلاند الدنماركي، بعد 6 أشهر فقط من رحيله عن صفوف الزمالك.

وأوضح المصدر أن اللاعب لديه طلبات مالية وأبلغ بها محمد يوسف المدير الرياضي، وهي التساوي مع الثنائي محمود حسن "تريزيغيه" وأحمد مصطفى "زيزو" لاعبيْ الفريق.

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وأتم المصدر قائلاً:" إمام عاشور لم ولن يتنازل عن هذا الطلب خاصة أنه عنصر مهم ومؤثر داخل الفريق".

وتعاقد الأهلي مع زيزو وتريزيغيه في الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم الخط الهجومي.